Khối u tưởng lành tính, hóa bệnh lý mạch máu hiếm gặp suốt 17 năm

Anh P.V.Đ (37 tuổi, Hà Nội) vừa nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tâm trạng lo lắng vì khối u bất thường ở ngón tay cái trái đã tồn tại suốt 17 năm. Dù không gây đau, khối u ngày một to dần, khiến bệnh nhân bất an.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định anh Đ. mắc dị dạng thông động – tĩnh mạch (AVM), một bệnh lý mạch máu hiếm gặp, đặc biệt khi xuất hiện tại bàn tay.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Xương ngón tay bị ăn mòn nặng, dễ nhầm lẫn với u lành

Kết quả X-quang cho thấy xương đốt một ngón cái bị ăn mòn nghiêm trọng, chỉ còn một nửa thể tích so với ngón bên lành và nhỏ bằng ngón út. ThS.BS Nguyễn Ngọc Linh – chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình, giải thích: ở bệnh lý AVM, máu từ động mạch chảy thẳng sang tĩnh mạch mà không qua hệ mao mạch. Điều này khiến dòng chảy không nuôi dưỡng mô mà “chảy tắt” về tim. Lực dòng chảy mạnh, liên tục đập trực tiếp lên xương nhiều năm, gây mòn cơ học dù không gây viêm hay đau.

Trước đó, anh Đ. từng đi khám nhiều nơi nhưng bị chẩn đoán nhầm là u phần mềm, u thần kinh hay bao gân do hình thái bên ngoài dễ gây hiểu lầm. Chỉ đến khi thăm khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ mới phát hiện khối u thực chất là những búi mạch máu đan chéo – dấu hiệu đặc trưng của AVM.

Ca mổ đầy thách thức

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật loại bỏ tổn thương. Trong quá trình mổ, khối AVM kích thước khoảng 4x3cm nằm ngay dưới da, bao quanh ngón cái. Nếu thao tác sai, nguy cơ chảy máu ồ ạt rất cao.

Ekip phẫu thuật đã tiến hành thắt động mạch nuôi khối AVM trước, khiến khối u xẹp xuống rồi mới bóc tách toàn bộ tổn thương. Cách xử trí này giúp ca mổ an toàn, hạn chế mất máu và giảm tối đa nguy cơ tái phát.

Bệnh nhân sau ca mổ.

Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Linh, dù nhỏ, AVM có thể gây biến chứng nặng nếu bị chấn thương, dẫn đến chảy máu khó kiểm soát, làm biến dạng chi hoặc mất chức năng cầm nắm. Ở những vị trí sâu như não, phổi, gan…, dị dạng lớn có thể khiến tim phải làm việc quá tải, lâu dài dẫn đến suy tim mạn tính.

“Dị dạng mạch máu không phải là khối u lành tính thông thường. Chẩn đoán sớm và can thiệp đúng thời điểm là yếu tố sống còn. Trường hợp của anh P.V.Đ là minh chứng rõ nét cho giá trị của xử trí chuẩn mực”, bác sĩ Linh nhấn mạnh.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các khối u tồn tại lâu năm, dù không đau nhưng ngày càng to, sờ thấy mạch đập hoặc da đổi màu. “Tuyệt đối không tự ý chích, bóc hay mổ tại cơ sở nhỏ lẻ vì nguy cơ chảy máu rất lớn. Cần đến các bệnh viện có chuyên khoa sâu về mạch máu hoặc phẫu thuật tạo hình để được chẩn đoán và điều trị an toàn”, bác sĩ Linh khuyến nghị.