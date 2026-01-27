HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khởi tố vụ sản xuất mỹ phẩm, kem trộn "SKIN Cream" giả

K. Nam |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt Quyết định khởi tố đối với chủ cơ sở sản xuất mỹ phẩm “SKIN Cream” giả.

Ngày 27-1-2026, Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Dung Thoa (SN 1994, trú tại phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 30-5-2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tại địa chỉ 114 Chung cư CT4 VCN (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do bà Hồ Thị Dung Thoa làm chủ.

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện, tạm giữ hơn 5.900 sản phẩm là mỹ phẩm in logo nhãn hiệu "SKIN Cream" không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp cùng nhiều bao bì, vỏ hộp, nhãn mác các loại.

Khởi tố vụ sản xuất mỹ phẩm giả SKIN Cream tại khánh hòa năm 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hồ Thị Dung Thoa, ảnh: CA

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ năm 2017 đến nay, bà Hồ Thị Dung Thoa tự đặt mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sau đó thuê chị ruột là bà H.T.T.M (SN 1986, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) pha trộn, sang chiết nguyên liệu vào vỏ chai, hũ, tuýp thành sản phẩm hoàn thiện.

Bà Thoa tự đặt in nhãn mác, bao bì tên "SKIN Cream", "Made in Thailand", "SKIN Cream - SERUM - Dưỡng trắng chuyên sâu", đóng gói rồi bán ra thị trường qua tài khoản Facebook tên "H.D.T".

Từ tháng 1-2025 đến thời điểm bị phát hiện, bà Hồ Thị Dung Thoa đã xuất bán cho khách hàng (Đ.L.T.H và N.T.K.T) hơn 10.000 sản phẩm, thu về số tiền gần 1,2 tỉ đồng.

Căn cứ kết luận giám định của cơ quan có thẩm quyền, toàn bộ sản phẩm "SKIN Cream - SERUM - Dưỡng trắng chuyên sâu" được thu giữ nêu trên là hàng giả.

