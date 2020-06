Khởi tố thêm 6 bị can liên quan Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản

Chiều 25/6, Bộ Công an tổ chức buổi sơ kết 6 tháng công tác đầu năm 2020. Tại buổi họp, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an Hà Nội đã thông tin về vụ án “Lừa dối khách hàng”, liên quan tới ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Tùng, liên quan vụ án này Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố 7 bị can. Trong đó, 6 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm”. Còn bị can Lê Thanh Thản về tội “Lừa dối khách hàng”.

Đại diện Công an Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang tích cực điều tra và sớm có kết luận, đưa ra truy tố các bị can trước pháp luật.

Trước đó, ngày 9/7/2019, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội, dưới sự giám sát của Viện KSND thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét tại trụ sở công ty này tại bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Cuộc khám xét kéo dài đến tối cùng ngày.



Những sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh từng được các cơ quan chức năng nêu ra từ nhiều năm trước. Trước đó, trả lời chất vấn HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp vào tháng 7/2017, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Hà Nội đã chuyển sang Công an Hà Nội điều tra vi phạm pháp luật của một số đơn vị thuộc Tập đoàn Mường Thanh, trong đó điển hình là DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên.

Theo ông Khương, doanh nghiệp do ông Thản làm chủ tịch triển khai rất nhiều dự án trên địa bàn TP và qua điều tra đều có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Đến tháng 12/2017, cũng tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, trả lời chất vấn đại biểu HĐND vì sao chưa khởi tố vụ án sai phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, Trung tướng Đoàn Duy Khương giải thích cơ quan điều tra đã đề xuất Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn đánh giá thiệt hại nhưng đến giờ chưa nhận được kết quả giám định, nên chưa có cơ sở để khởi tố vụ án.

"Đặc biệt, tôi cũng nói thêm, tuy đây là donh nghiệp tư nhân nhưng cũng là một doanh nghiệp lớn có hơn 20.000 lao động ở 40 tỉnh, thành và Lào.

Vì vậy phải điều tra xác minh với tinh thần tích cực, khẩn trương nhưng phải thận trọng, vì sẽ tác động, ảnh hưởng tới đời sống người lao động, cũng như các khách hàng đã mua và đang ở tại các dự án của doanh nghiệp này"- Trung tướng Khương nói.

Trụ sở Tập đoàn Mường Thanh ngày cơ quan điều tra tổ chức khám xét.

Nhiều cán bộ bị xử lý trách nhiệm

Trước đó, tại buổi tiếp xúc sau kỳ họp lần thứ 5 HĐND TP, diễn ra chiều 19/12/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trả lời chất vấn của cử tri về việc xử lý sai phạm của tập đoàn Mường Thanh.

Ông Chung cho biết, ngay từ đầu năm 2016, sau khi Thanh tra TP Hà Nội có kết luận đã chuyển toàn bộ hồ sơ về vi phạm của tập đoàn Mường Thanh sang Công an TP điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, Thường trực Thành ủy cũng giao Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tất cả cán bộ cấp phường, cấp quận, huyện của hai đơn vị là quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Kết quả đã xử lý trên 20 cán bộ có liên quan đến trách nhiệm trong quản lý về mặt quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, theo chủ tịch thành phố, đó mới chỉ là xử lý về mặt trách nhiệm quản lý nhà nước của cán bộ. Trong quá trình Công an TP điều tra, xử lý, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tiêu cực sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.