Khởi tố Phó ban chỉ huy quân sự phường ở Sài Gòn tham gia đánh bạc

Ngày 22/5, Công an quận 3, TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Danh Quang Vinh (SN 1985, là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 11, quận 3), Trần Hoàng Hùng (SN 1979), Đỗ Trường Giang (SN 1987), Phan Văn Thật (SN 1991), Vũ Hải Đăng (SN 1991) về tội "Đánh bạc".



Nhóm đối tượng tại công an.

Bên cạnh đó, Công an cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Trọng Tuấn (SN 1965, là chủ nhà) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Chiều 12/5, trinh sát Công an quận 3 cùng Công an phường 11 ập vào căn nhà ở con hẻm 444 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, bắt quả tang V. cùng các đối tượng trên đang đánh bài bằng hình thức binh xập xám ăn tiền.

Tang vật vụ án thu giữ gần 100 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 4 bộ bài tây cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện trường vụ việc.

Trong đó, 4 người đánh bạc bằng hình thức binh xập xám, 1 người theo dõi và hùn tiền mỗi ván, còn chủ nhà đứng ra thu tiền xâu mỗi ván là 50 ngàn đồng.

Công an xác định Vinh là Phường đội phó phường 11, quận 3 hay còn gọi là Phó ban Chỉ huy quân sự phường 11, quận 3. Sau vụ việc, cơ quan chức năng cũng đã đình chỉ công tác với V. để phục vụ việc điều tra.

Công an quận 3 cho biết, hành vi tụ tập đánh bài giữa mùa dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát của Phó ban Chỉ huy quân sự phường 11, quận 3 cùng 5 bị can là nghiêm trọng. Công an quận 3 sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.