Khởi tố Phạm Thị Hồng Liên sinh năm 1987

Quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “Mua bán trái phép hoá đơn” xảy ra từ năm 2020 đến nay tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác, ngày 17/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố thêm 02 bị can gồm: Cấn Thị Hà, SN: 1993 và Phạm Thị Hồng Liên, SN: 1987 cùng trú tại: phường Tây Mỗ, TP Hà Nội về tội Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra xác định: Hà và Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can cùng về tội trên. Từ năm 2020 đến 2025, các đối tượng sử dụng giấy CMND, thẻ CCCD giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hoá đơn giá trị gia tăng (không hàng hoá kèm theo) với giá khoảng 1,5% đến 2% giá trị hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.