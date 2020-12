Khởi tố ông chủ công ty vận tải Cường 'Dụ' cùng 2 đàn em ném vỡ kính xe khách ở Thái Bình

Tối 19/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Binh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, thường gọi Cường "Dụ" - là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường) để tiếp tục điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại điều 178, Bộ luật Hình sự.



Bị khởi tố cùng tội danh có Vũ Thành Vinh (26 tuổi, trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, ở xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).



Các quyết định, lệnh nêu trên được VKSND thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh. Đồng thời, tiến hành khám xét văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường có địa chỉ ở số 382, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình.

Theo điều tra ban đầu, Cường và hai bị can trên cùng điều khiển xe máy đến đoạn đường Hoàng Văn Thái, thành phố Thái Bình thì thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường, các đối tượng đã dùng gạch ném vào cửa kính của xe khách Minh Lập khiến kính xe bị vỡ vụn.



Cũng liên quan đến hành vi đánh đập Chủ xe khách Minh Lập, ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Tiến Đạt (SN 1991); Nguyễn Ngọc Tốt (SN 1990); Đặng Duy Hoài (SN 1989) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ Luật hình sự.

Trong đó, Tốt mới đi nước ngoài về khoảng một năm nay và là đàn em của Cường "Dụ". Người này là quản lý Văn phòng Công ty Phúc Cường tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải.