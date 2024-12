Chiều 11-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Bảy (SN 1976, ngụ phường 7, TP Vũng Tàu). Cùng ngày, VKSND TP Vũng Tàu đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Bảy về tội "Hành hạ người khác".

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã ra lệnh bắt giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với bị can Bảy để điều tra.

Trịnh Thị Bảy đè một trong số các trẻ ra, sau đó dùng thìa đập mạnh vào vùng miệng trẻ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-12, UBND phường 7 nhận được thông tin từ Công an phường 7 báo có phụ huynh gửi trẻ tại địa chỉ số 318/6/1B Lê Lợi, phường 7, TP Vũng Tàu đến tố cáo Trịnh Thị Bảy có hành vi bạo hành trẻ em. Đây là điểm giữ trẻ do Bảy làm chủ và trực tiếp trông trẻ.

Quá trình xác minh, ngày 22-11-2024, Bảy thuê chị B.T.M.L. (SN 1999) phụ giúp việc, đến ngày 6-12, chị L. nghỉ làm. Trong thời gian làm việc cho Bảy, chị L. chứng kiến việc Bảy thường dùng tay bịt mũi, vỗ vào miệng, mặt, đầu, giật tóc; dùng thìa ăn cơm đập vào miệng, dùng điều khiển tivi đập vào miệng các cháu để các cháu ăn nhanh hơn. Chị L. đã dùng điện thoại cá nhân quay lại sự việc.

Lực lượng chức năng kiểm tra điểm trông trẻ tại nhà Trịnh Thị Bảy

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3-12, lúc cho cháu P. (SN 2022) ăn cháo, do cháu P. bị bệnh, ói, không chịu ăn nên Bảy dùng tay phải tát 2 cái vào miệng cháu và bóp mũi cháu P. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5-12, lúc cho cháu T. (SN 2022) ăn cháo, Bảy dùng thìa bằng kim loại đập vào miệng cháu T.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6-12, lúc cho cháu T. (SN 2023) ăn cháo, do cháu T. không chịu ăn nên Bảy dùng tay phải vỗ 2 cái vào miệng của cháu T. Cháu T. vẫn không chịu ăn nên Bảy cầm điều khiển tivi bằng tay phải đập vào miệng của cháu và tiếp tục dùng tay trái túm tóc cháu T., kéo về phía sau đẩy thìa cháo vào miệng cháu T.

Khi cháu T. vẫn không chịu ăn, Bảy cho cháu kê đầu lên bắp chân trái của bà, cầm thìa đập vào răng cháu nhiều lần.

Khoảng 16 giờ 30 phút, khi bà Bảy cho cháu T. uống thuốc thì tiếp tục dùng tay đập vào miệng cháu T.