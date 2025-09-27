Khởi tố người cha bạo hành, ngăn cấm 2 con đến trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.V.D. (SN 1987, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư) về tội danh "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.



Người đàn ông làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3-2024 đến tháng 11-2024, tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn với vợ, N.V.D. đã nhiều lần có hành vi đánh đập, hành hạ các con ruột là cháu N.T.V.A. (SN 2015) và N.L.Đ. (SN 2020). Cùng với đó, người đàn ông này còn ngăn cấm các con không được đến trường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh tố cáo các cháu nhỏ ở xã Vũ Thư bị bạo hành. Ngay sau đó, Công an xã Vũ Thư phối hợp chính quyền địa phương xác minh, xác định các cháu đang ở cùng ông bà và bác ruột, sức khỏe bình thường, không có thương tích; hình ảnh, video lan truyền là sự việc cũ, đã xảy ra từ năm 2024.

Hình ảnh lan truyền mạng xã hội tố người đàn ông hành hạ hai con đẻ. Ảnh chụp màn hình.

Qua sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo khi phát hiện các sự việc như trên, đề nghị người dân trình báo ngay với cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm trước pháp luật. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể cần có sự quan tâm, bảo vệ những người yếu thế để tránh bị các hành vi bạo hành, gây mất an ninh trật tự khu dân cư và tổn hại đến sức khỏe, tâm lý đối với trẻ em.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video clip và hình ảnh bé gái bị bố bạo hành, dùng dao đe dọa và còn đánh chửi cháu bé với lý do người mẹ "không gửi tiền về". Trong video, người đàn ông vừa hành hung vừa liên tục bắt cháu bé phải bảo mẹ "gửi tiền về" khiến người xem phẫn nộ.