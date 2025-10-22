Khởi tố cô đồng "Nhung Đồng Xinh"

Trước thực trạng xuất hiện các tài khoản mạng xã hội lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân để thực hiện hành vi mê tín dị đoan, trục lợi bất chính, lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mới đây, Công an xã Yên Thủy đã khởi tố một trường hợp lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “làm bùa yêu, cắt duyên”.

Qua công tác rà soát, Công an xã Yên Thủy phát hiện tài khoản Facebook có tên “Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)” thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên, xem bói vận hạn…”. Các bài viết này thu hút nhiều người tương tác, bình luận và liên hệ, có dấu hiệu bất thường về hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng. Nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn, Công an xã Yên Thủy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Đối tượng bán bùa yêu

Kết quả xác định chủ tài khoản là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1991, trú tại Khu phố Tân Khánh, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ, hiện đang sinh sống tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định vào tháng 4/2025, chị B.T.Nh (sinh năm 1984, trú tại Khu phố Khang Chóng, xã Yên Thủy) đã nhiều lần liên hệ với Nhung thông qua tài khoản trên để “làm bùa”. Theo yêu cầu của Nhung, chị Nh đã chuyển tổng cộng 4,7 triệu đồng để “làm bùa trói và phá duyên” và đến ngày 07/10/2025 tiếp tục chuyển thêm 700.000 đồng để “làm bùa công việc”. Toàn bộ giao dịch được thực hiện qua chuyển khoản, không gặp mặt trực tiếp.

Nhận thấy hành vi của Nguyễn Thị Nhung có dấu hiệu của tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 08/10/2025, Công an xã Yên Thủy đã phối hợp với Công an xã Hoàng Vân triệu tập Nguyễn Thị Nhung để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người dân, đồng thời khai rằng bản thân không có khả năng “làm bùa” và không được bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cho phép hay công nhận các hoạt động nêu trên.

Đối tượng bị cơ quan chức năng triệu tập

Hiện Công an xã Yên Thủy đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Công an xã Yên Thủy khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin, không chuyển tiền cho các đối tượng quảng cáo “xem bói, làm bùa” trên mạng xã hội; đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm để lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Nguồn: CTTĐT Công an tỉnh Phú Thọ