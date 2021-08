Khởi tố, bắt tạm giam 9X tháo chạy, ép ngã xe khiến đại úy cảnh sát hy sinh ở TP HCM

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ quận 6) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Võ là người đã có hành vi ép ngã xe Đại úy Phan Tấn Tài, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6 dẫn đến hy sinh.

Tại cơ quan công an, Võ khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy, bị công an kiểm tra, sợ đưa về trụ sở test ra kết quả nên tháo chạy.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 2/8, Tổ tuần tra liên phường trong đó có Đại úy Phan Tấn Tài tuần tra trên địa bàn.

Trên đường tuần tra, tổ công tác phát hiện Hứa Hán Võ có hành vi vi phạm ra đường không cần thiết theo Chỉ thị 16.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ, phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu đối tượng đi về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để giải quyết.

Trên đường đi, đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe khiến Đại úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6.

Đại úy Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21h30 đã hy sinh.

Riêng đối tượng Võ sau khi xảy ra sự việc đã bỏ trốn. Đến 21h40 cùng ngày, đối tượng đến Công an phường 11 để trình diện. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy.