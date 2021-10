Khởi tố, bắt nhiều cán bộ ở Đắk Nông

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can đối với 5 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.



Theo đó, các bị can nói trên gồm: Lê Văn A - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk R’lấp, nguyên Phó phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đắk R’lấp; Nguyễn Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, nguyên Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đắk R’lấp; Phạm Văn Dũng - công chức địa chính xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp; Lê Văn Ngà - nhân viên Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp, nguyên nhân viên Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Đắk R’lấp; Phan Văn Thời - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Qũy đất huyện Đắk R’lấp.

Nhiều cán bộ bị khởi tố, bắt bị can vì vi phạm bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các giai đoạn: giai đoạn 3, mở rộng, nâng cao mức nước lòng hồ số 4, đường trục chính từ quốc lộ 14 vào khu công nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, 5 cán bộ nói trên đã thực hiện không đúng với quy định của pháp luật. Qua đó, đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân không đúng quy định với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.