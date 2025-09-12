Giải cứu cô gái bị người lạ dụ dỗ sang Campuchia làm việc

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an xã Lộc Thuận (tỉnh Tây Ninh) kịp ngăn chặn một nữ công dân đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Công an làm việc với gia đình T.

Trước đó ngày 1/9, chị N.T.T. (SN 1984, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), trình báo việc con gái chị là cháu L.T.H.T. (SN 2003) bị các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ , lôi kéo xuất cảnh sang Campuchia lao động.

Theo chị T., từ ngày 25/7, thông qua mạng xã hội, con gái chị có quen biết một số đối tượng lạ thường xuyên nhắn tin, liên lạc rủ rê sang Campuchia làm việc.

Sau khi phát hiện, gia đình đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng con gái vẫn không từ bỏ ý định. Sáng 1/9, không thấy con gái ở nhà, chị T. đã tìm kiếm và phát hiện con đang trên đường đến cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia.

Từ tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển khai ngăn chặn các đối tượng xấu đưa L.T.H.T. xuất cảnh sang Camphuchia.

Khoảng 18h30 ngày 1/9, lực lượng chức năng phát hiện L.T.H.T. đang có mặt tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh nên ngăn chặn không để T. xuất cảnh sang Campuchia và đưa về nhà an toàn.

Công an làm việc với gia đình thanh niên bị dụ dỗ﻿ sang Campuchia làm việc với lời mời gọi "việc nhẹ lương cao".

Chiều cùng ngày, thông tin từ Công an phường Dương Nỗ (TP Huế) cho biết, vừa phối hợp cùng gia đình kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên suýt bị lừa sang Campuchia làm việc với lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”.

Trước đó, qua ứng dụng Telegram, anh T.V.V (trú tổ dân phố Mậu Tài, phường Dương Nỗ) bị các đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn tạo công việc nhàn hạ, thu nhập cao tại Campuchia. Để tạo lòng tin, các đối tượng đặt vé máy bay cho anh V. từ Huế vào TPHCM, sau đó sẽ sắp xếp người đưa qua biên giới. Tin lời dụ dỗ, anh V. đã chuẩn bị hành lý.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã trình báo công an . Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, trực tiếp phân tích và giúp anh V. nhận rõ ẩn họa sau lời hứa “màu hồng”. Sau khi được thuyết phục, anh V. đã từ bỏ ý định xuất cảnh. Gia đình sau đó gửi thư cảm ơn Công an phường Dương Nỗ vì đã kịp thời hỗ trợ.

Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh tỉnh cho người dân, đặc biệt là giới trẻ đang tìm việc, cần cảnh giác trước các lời mời hấp dẫn trên mạng xã hội.

Qua vụ việc, Công an TP Huế khuyến cáo người dân không tin những lời rao “việc nhẹ lương cao” mà không yêu cầu kinh nghiệm hay bằng cấp từ đối tượng lạ. Người dân phải luôn thận trọng với tin tuyển dụng mập mờ trên Telegram, Zalo, Facebook; luôn xác minh công ty, địa điểm làm việc; khi nghi ngờ hãy liên hệ cơ quan chức năng. Nếu nhận được lời mời làm việc đáng ngờ hoặc có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.