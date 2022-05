Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.



Các đối tượng gồm Đỗ Thị Thuỷ (SN 1996, HKTT tại Bảo Hưng, Trấn Yên, Yên Bái); Phạm Tuấn Anh (SN 1996, HKTT: Đông Quan, Đông Hưng, Thái Bình); Nguyễn Thành Hải (SN 2000, HKTT tại tổ 35, khu 5 phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh); Phùng Kim Thắng (SN 1996, HKTT tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, Quảng Ninh); Nguyễn Cảnh Long (SN 2000, HKTT tại tổ 8 Lạc Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh) và Chu Đình Sáng (SN 2001, HKTT tại Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 13h ngày 2/11/2021, tổ công tác của Công an huyện Thanh Trì tiến hành kiểm tra xe tải BKS 29C - 530.66 do Đỗ Văn Trường (SN 1988, trú tại Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển đang dừng đỗ tại khu công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi). Tại thời điểm kiểm tra, Thắng khai nhận số hàng hóa trên xe là của Thắng đang mang đi bán cho Hải. Kiểm tra trên xe tải, tổ công tác phát hiện 17 thùng carton bên trong chứa 3.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe khớp Khang Thọ. Thắng tự khai là thực phẩm chức năng giả. Trước dấu hiệu nghi vấn trên, tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ tang vật và mời những người liên quan về trụ sở Công an xã Ngọc Hồi giải quyết.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai từ khoảng cuối tháng 10/2021, anh ta được Tuấn Anh thuê đi giao các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Tuấn Anh làm giả cho khách mua tại Hà Nội. Theo thỏa thuận, Tuấn Anh chuyển các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Thắng qua xe khách, Thắng sẽ ra các nhà xe nhận hàng rồi giao cho khách theo địa chỉ do Tuấn Anh cung cấp. Mỗi đơn hàng, Thắng được Tuấn Anh trả tiền công là 100 nghìn đồng/đơn. Ngày 30/10/2021, Tuấn Anh chuyển 17 thùng carton chứa 3.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe khớp Khang Thọ xuống Hà Nội để Thắng đi giao cho Hải.

Ngày 2/11/2021, Tuấn Anh thuê xe tải của Trường chở số hàng trên đến khu công nghiệp Ngọc Hồi để giao cho Hải. Thắng điều khiển xe máy Wave, BKS 2851 - 5309 đi theo xe tải của Trường đến giao hàng và thu tiền của Hải. Khi Thắng và Hải chuẩn bị giao số hàng trên thì bị phát hiện kiểm tra. Thắng khai nhận vào khoảng 11h ngày 2/11/2021, Thắng còn nhận 1 thùng carton do Tuấn Anh gửi để đi giao cho Nguyễn Hồng Hải (trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) nhưng Thắng chưa giao mà để tại địa chỉ số 10 ngõ 116 ngõ Quan Thổ 1, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, là công ty nơi Thắng làm việc.

Từ lời khai của Thắng, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành dẫn giải Thắng đến số 10 ngõ 116 ngõ Quan Thổ 1. Tại đây, Thắng tự nguyện giao nộp 1 thùng carton chứa 100 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trumiso. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã triệu tập làm việc với Tuấn Anh.

MQuá trình điều tra xác định, từ giữa tháng 10/2021, Tuấn Anh cùng Thủy thuê nhà tại 196 Thành Công, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, Yên Bái để sản xuất các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả bán kiếm lời. Tuấn Anh là người đặt mua lọ, vỏ hộp, tem nhãn mác, còn Thủy đặt mua các viên hoàn cứng. Sau đó, Tuấn Anh và Thủy cùng đóng gói, dán tem nhãn thành các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả để bán kiếm lời. Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ của Tuấn Anh, thu giữ 2 máy khò ép nhiệt - dùng để co màng nilon bọc bên ngoài vỏ hộp các sản phẩm.

Quá trình đấu tranh, Hải còn khai nhận, từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2021, Hải đặt mua các loại thực phẩm chức năng có dạng viên hoàn cứng và đặt mua vỏ hộp, tem nhãn nhãn hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe khớp Khang Thọ và cốt Khang Thọ (dạng chai xịt ngoài da). Sau đó, Hải cùng Sáng dán tem nhãn giả nhãn hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe khớp Khang Thọ để bán kiếm lời. Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, thu giữ 106 lọ xương khớp Đại Việt, 58 hộp xịt Khang Thọ, 115 hộp dạ dày Nam Dược, 59 lọ Minh được can, 44 lọ viên an thần, 55 lọ khớp Nam Dược, 56 lọ khớp Khang Thọ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Hải khai nhận còn thuê Nguyễn Cảnh Long và Lương Hồng Thắm (SN 2002, HKTT tại Yên Đổ, Phú Lương, Thái Nguyên) quảng cáo, bán các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả khớp Khang Thọ và xịt Khang Thọ cho Hải. Từ tháng 8/2021, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, không có khách mua hàng nên Hải không sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả để bán nữa. Nguyễn Cảnh Long thừa nhận biết các sản phẩm khớp Khang Thọ do Hải bán là giả nhưng vẫn quảng cáo bán sản phẩm để được hưởng lợi.

Ngoài ra Long có 1 lần dán tem, nhãn giá khoảng 20 - 30 hộp khớp Khang Thọ cho Hải. Về phần Lương Hồng Thắm được Hải thuê giới thiệu, bán sản phẩm khớp Khang Thọ nhưng Thắm không biết nguồn gốc của sản phẩm khớp Khang Thọ do Hải bán. Ngoài ra, Thắm có 1 lần dán tem, nhãn giả vào các chai xịt Khang Thọ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã trưng cầu giám định Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định tem nhãn, thành phần hóa học trong các sản phẩm khớp Khang Thọ, xịt Khang Thọ, Trumiso và Boca. Kết quả, các lớp in trên vỏ hộp các mẫu cần giám định, các lớp in trên tem “TEM CHÔNG GIA” dán trên vỏ hộp các mẫu cần giám định, lớp in trên nhãn dán trên lọ các mẫu cần giám định so với các lớp in trên các mẫu so sánh không phải do cùng các bản in tương ứng in ra. Về thành phần hóa học của các sản phẩm thu giữ không cùng thành phần hóa học với mẫu so sánh.

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Trì gửi yêu cầu định giá tài sản đến hội đồng định giá tài sản các thực phẩm đã thu giữ, xác định giá trị của các sản phẩm khoảng gần 1 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án.