Theo thông tin từ Bộ Công an, qua thống kê trong ngày Mùng 2 Tết, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người và làm 50 người bị thương .

Đặc biệt, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km153+500, Quốc lộ 21, cầu Nam Vân (TP Nam Định, Nam Định). Vào khoảng 15h ngày 30/1, bà N.T.D. (SN 1964, trú tại phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển số Hà Nội theo hướng Cầu Vòi – TP. Nam Định. Trên xe còn có 8 người thân trong gia đình, bao gồm cả trẻ em. Chiếc xe bất ngờ mất lái, gây tai nạn khiến 7 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng ngày cả nước đã xảy ra 53 vụ cháy tại 20 địa phương, làm 3 người bị ngạt khói. Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản.

Công an các đơn vị và địa phương đã khởi tố 48 vụ án, bắt 64 bị can. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội chiếm 26 vụ với 36 bị can, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ có 9 vụ với 8 bị can, tội phạm ma túy xảy ra 6 vụ với 16 bị can, tội phạm sử dụng công nghệ cao có 1 vụ. Các vi phạm về an toàn giao thông được xử lý 6 vụ với 4 bị can. Lực lượng Công an đã bắt 46 vụ đánh bạc với 173 đối tượng, bắt giữ 3 đối tượng truy nã và thu hồi 4 khẩu súng. Công an cấp xã đã phát hiện và xử lý 22 vụ vi phạm pháp luật, bắt 119 đối tượng.

Công tác an ninh, trật tự tiếp tục được đảm bảo, góp phần giữ gìn an toàn cho người dân trong những ngày Tết.