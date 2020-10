Khởi tố 44 "giang hồ" trong vụ hỗn chiến tranh chấp đất

Ngày 8/10, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 2 tháng với 44 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự nơi công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".



Nhóm đối tượng tại công an.

Trong số 44 đối tượng bị khởi tố, 28 người bị điều tra hành vi "Gây rối trật tự nơi công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản", số còn lại về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Công an TP Biên Hòa xác định, hai vợ chồng Mai Thị Hồng (SN 1979), Nguyễn Thành Hưng (SN1975, ngụ TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong số các đối tượng bị khởi tố còn có Lâm Thanh Sang (SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng, là người được Hồng thuê giữ đất).

Qua điều tra, công an thu khẩu súng hiệu Rulo, bên trong súng có đạn, được vứt ở bãi đất ven đường, cách hiện trường gây án khoảng 200 m.

Công an nhận định, đây có khả năng là vũ khí của các đối tượng mang đi để sử dụng trong hỗn chiến. Tuy nhiên, khi bị công an truy bắt các đối tượng đã vứt súng để chạy trốn. Hiện khẩu súng đã được công an gửi giám định.

Theo điều tra, nguyên nhân vụ việc là do trước đó, tại khu đất rộng khoảng 3000m2 ở khu phố 4, phường Thống Nhất, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai xảy ra tranh giành giữa 2 bên, gồm vợ chồng Hồng - Hưng với bà Nguyễn Thị Soi (SN 1955, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

Cụ thể, giữa tháng 9/2020, xuất hiện nhiều đối tượng thanh niên tự xưng là người đến khu đất nêu trên với lý do để trông đất cho bà Soi và yêu cầu vợ chồng bà Hồng không được xây cất nhà, trồng cây trên mảnh đất.

Đồng thời, các đối tượng vào ở tại 3 phòng trọ gần đó với mục đích thay nhau giữ đất. Để tranh giành lại đất, bà Hồng đã mượn một nhóm thanh niên khác đến để giải quyết mâu thuẫn với bà Soi và số thanh niên không cho bà Hồng xây nhà, trồng cây.

Tang vật thu giữ.

Trưa 29/9, có khoảng 60 đối tượng (từ 17 đến 25 tuổi, người xăm trổ) của 2 băng "giang hồ" chuẩn bị hung khí để hỗn chiến tranh giành khu đất này, dông an đã có mặt kịp thời ngăn chặn.

59 đối tượng bị tạm giữ, công an thu giữ 35 hung khí tự chế, 5 búa tạ, máy hàn... đưa về trụ sở.

Tại công an, Hồng khai nhận thuê Sang giữ đất trồng cây đang tranh chấp ở phường Thống Nhất. Sang gọi cho nhiều đàn em tới khu vực để tranh chấp với nhóm của Đen (chưa rõ lai lịch) đang ở trong 3 phòng trọ.

Sang là đối tượng mang tiền án "Cố ý gây thương tích", Hưng từng bị TAND TP.Biên Hoà xử phạt 20 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".