Khởi tố 3 bảo vệ đánh hội đồng người đi xe máy chở bệnh nhân trước sảnh bệnh viện

Liên quan đến vụ việc một nhóm bảo vệ hành hung người chạy xe ôm ngay trước sảnh Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai gây xôn xao dư luận, ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm bảo vệ đánh người trước cổng bện viện tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Khanh (SN 1968, trú tại phường Âu Lâu), Ngô Văn Oánh (SN 1960, trú tại phường Văn Phú), Hà Ngọc Vang (SN 1962, trú tại phường Yên Bái). Thời điểm xảy ra sự việc, cả 3 người đều đang làm việc tại Công ty CP Dịch vụ Đông Á JIPI - Chi nhánh Lào Cai.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19-9, tại khu vực sảnh chính Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 Lào Cai, anh H.M.D. (hành nghề xe ôm) đang đón chở bệnh nhân đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm bảo vệ.

Ba người Khanh, Oánh, Vang sau đó dùng gậy cao su đánh anh D., gây cản trở giao thông, làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Nhóm bảo vệ đánh người trước sảnh bệnh viên gây xôn xao dư luận. Nguồn: MXH

Sự việc được một số người dân chứng kiến quay clip vụ việc, đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc trước hành vi đánh người của các bảo vệ.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.