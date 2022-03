Khởi tố 2 vợ chồng cùng giám đốc lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD

Ngày 7/3, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố bị can với Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1), Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy, là Giám đốc Công ty She Medical có trụ sở ở TP.HCM) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, Huy và Thái bị bắt tạm giam, Mai được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.



Theo điều tra, tháng 11/2020, Công an nhận tin tố cáo của Công ty CP Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes) có trụ sở ở Nhật Bản do ông Katsuhiko Koshio làm Giám đốc đứng ra tố cáo vợ chồng Huy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 1,7 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng).

Cụ thể, tháng 5/2020, Công ty Homes nhờ ông Kunihiko Kitoh, là Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản có trụ sở ở toà nhà Tập đoàn Bảo Việt số 233 đường Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế. Thông qua 1 số người, ông Kitoh liên hệ với Công ty She Medical và Huy là giám đốc điều hành.

Sau đó, cả 2 bên gặp mặt và Huy giới thiệu là con của Thứ trưởng Bộ Công Thương có mối quan hệ với Công ty CP VRG Khải Hoàn. Huy còn cam kết cung cấp đủ số lượng găng tay y tế và đưa nhiều hình ảnh cho ông Kitoh coi.

Do tin tưởng nên ông Kitoh báo lại cho Công ty Homes và được phía công ty này cho làm đại diện để đàm phán ký hợp đồng. Công ty She Medical cử Thái với chức danh giám đốc phát triển thị trường để ký kết hợp đồng. Sau đó, Công ty Homes đã chuyển 204.500 USD cho Công ty She Medical đặt cọc.

Thái và Huy (từ trái qua phải) lúc bị bắt.

Ngày 12/6/2020, Mai và ông Kitoh đã ký hợp đồng mua hàng cùng phụ lục hợp đồng. Hợp đồng thể hiện giá trị là gần 6 triệu USD (khoảng 140 tỷ đồng) và hàng hoá là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng với từng kích cỡ.

Ngày 15/6/2020, Công ty Homes chuyển thêm 1,58 triệu USD vào tài khoản của Công ty She Medical. Tổng số tiền đã chuyển là hơn 1,7 triệu USD tương ứng 30% hợp đồng. Hai bên sẽ tiến hành giao hàng đợt 1 vào đầu tháng 7/2020.

Một thời gian sau, Công ty Homes đợt mãi không thấy Công ty She Medical chuyển hàng nên liên hệ yêu cầu trả tiền cọc. Thế nhưng vợ chồng Huy – Mai không chịu và lấy lý do She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Cty CP VRG Khải Hoàn.

Đồng thời, cả 2 chỉ đồng ý trả lại 1 phần tiền nếu Công ty Homes chấm dứt hợp đồng. Biết bị lừa, công ty này đã tổ cáo công an.

Qua điều tra, công an xác định vợ chồng Huy – Mai cùng Thái đã đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes ký hợp đồng để nhận số tiền cọc là hơn 1,7 triệu USD sau đó chiếm đoạt. Vì thế, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

