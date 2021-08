Khối tài sản khổng lồ của "ông trùm" mì Hảo Hảo Hoàng Cao Trí

Mì Hảo Hảo bị Ireland thu hồi vì chứa chất có thể gây ung thư



Ngày 20/8, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền có chứa chất Ethylene Oxide. 2/3 sản phẩm bị thu hồi là mì Hảo Hảo và miến Good do công ty Acecook Việt Nam sản xuất.

Ngay khi có thông tin này, đại diện Acecook Việt Nam khẳng định sản phẩm bị thu hồi trong thông tin được đề cập là sản phẩm xuất khẩu, không cùng lô hàng sản xuất với sản phẩm nội địa tại Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh: "Công ty Acecook Việt Nam không sử dụng công nghệ Ethylene Oxide ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào".

Mì tôm chua cay Hảo Hảo bị thu hồi do chứa chất Ethylene Oxide. (Ảnh: FSAI)

Về phía Bộ Công thương, ngay khi nắm được thông tin cảnh báo, Bộ đã đề nghị Công ty cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất cũng như sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm mì Hảo Hảo, miến Good do công ty sản xuất, để đánh giá sự xuất hiện chất Ethylene Oxide (là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50 của Bộ Y tế) trong sản phẩm như cảnh báo nêu.

Đồng thời, Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

"Ông trùm" mì Hảo Hảo Hoàng Cao Trí và khối tài sản khổng lồ



Chủ sở hữu của thương hiệu Mì Hảo Hảo là Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (viết tắt: Vina Acecook) – được thành lập tại Tp. HCM từ cuối năm 1993.

(Nguồn: Cafef)

Tính đến năm 2020, Acecook Việt Nam có vốn điều lệ 298 tỷ đồng, trong đó cổ đông Nhật Bản là Acecook Co., LTD nắm giữ 16,9 triệu cổ phần, giá trị 169 tỷ đồng, tương đương 56,64%. Cơ cấu sở hữu Vina Acecookcòn có sự xuất hiện của một cổ đông Việt Nam, là ông Hoàng Cao Trí (1962) – người nắm giữ 25,16% cổ phần.

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1987, ông Trí vốn là một kỹ sư cơ điện của Vifon. Năm 1993, khi Vifon Acecook được thành lập, ông Trí được cử tham gia liên doanh và trở thành Phó Tổng Giám đốc, rồi gắn bó với công ty suốt từ đó đến nay.

Thống kê năm 2019 cho biết, Acecook ghi nhận thu thuần 10.648 tỷ đồng, lợi nhuận ròng tương đối ấn tượng đạt 1.660 tỷ đồng. Với quy mô này, hơn 25% cổ phần của cá nhân ông Hoàng Cao Trí có thể lên tới hàng trăm triệu USD.

Với tài sản khổng lồ từ mì Hảo Hảo, ít ai biết rằng không chỉ là "ông trùm" mì gói ông Hoàng Cao Trí có nhiều tài sản bất động sản khác tại Blue Sea Group.

Ông Hoàng Cao Trí .

Các ngành nghề kinh doanh chính của Blue Sea Group.

Blue Sea Group được thành lập từ tháng 9/2002, do ông Hoàng Cao Trí đảm nhiệm vị trí Giám đốc, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (SN 1966, vợ của ông Trí) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ở thời điểm đó, quy mô vốn điều lệ của Blue Sea Group ở mức 400 tỷ đồng, bao gồm: ông Hoàng Cao Trí (78,185%), bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (16,815%) và ông Hoàng Nguyễn Bảo Duy (SN 1992, sở hữu 5% vốn điều lệ).

Blue Sea Group đặt mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực Bất động sản tiên phong định hình những giá trị sống hạnh phúc thật sự và bền vững tại Việt Nam.

Hệ sinh thái Blue Sea Group của ông Hoàng Cao Trí trải rộng hàng loạt công ty thành viên có ngành nghề đầu tư chính là bất động sản như: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thiên Nga Trắng; Công ty TNHH Khách sạn hòn đảo Hoàng Gia; Công ty TNHH Du lịch Quang Hải, Công ty TNHH Bất động sản Hoàn Mỹ, Công ty TNHH Xây dựng Thép Vàng và Công ty TNHH Vương Quốc An Sinh.

Edenia Resort

Một số dự án nổi bật của doanh nghiệp này phải kể đến Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Biển Xanh Edenia Resort. Edenia Resort có quy mô 40ha, tại ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với 2 phân khu du lịch bên rừng và du lịch bên biển.

Ngoài ra còn có Lavender Village nằm trong dự án Violet Valley thuộc Khu phức hợp Bãi Trường, Xã Dương Tơ, Phú Quốc (Violet Valley). Dự án Violet Valley (hay Khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn cao cấp Đồi Hoa Sim), do Công ty TNHH Phú Trần (Phú Trần) làm chủ đầu tư. Trong đó, cơ cấu cổ đông của Phú Trần xuất hiện Công ty TNHH Vương Quốc An Sinh (do ông Hoàng Cao Trí) làm người đại diện với tỷ lệ sở hữu 9,7% vốn điều lệ. Tại Công ty TNHH Vương Quốc An Sinh, ông Hoàng Cao Trí (góp 169,4 tỷ đồng, sở hữu 70% vốn).

Ở lĩnh vực logistic, Blue Sea Group đã có 4 hệ thống kho - nhà máy đã và đang được đưa vào khai thác gồm: Kho Đình Vũ - cảng Hải Phòng 12.000m2, Kho tại KCN Tân Phú Trung - Củ Chi 30.000m2, Nhà máy Tân Tấn Lộc – KCN Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh 7.000m2, Kho Thiết Lập – KCN Hòa Phú, Vĩnh Long.