UAV Lancet của Trung tâm Thử nghiệm Rubicon loại khỏi vòng chiến pháo tự hành CAESAR của Ukraine sản xuất tại Pháp.

Trong quá trình trinh sát trên khu vực làng Petrovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), người điều khiển UAV Zala phát hiện một pháo tự hành địch đang nã về phía các vị trí của đơn vị Nga và khu dân cư.

Sau khi khóa mục tiêu, UAV đó theo dõi chuyển động của tổ hợp pháo từ vị trí bắn về nơi ẩn náu và truyền chính xác tọa độ về sở chỉ huy.

Nhận được dữ liệu, UAV Lancet hành động, bay khoảng 65 km và trúng mục tiêu một cách chính xác.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy sau khi Lancet tấn công vào pháo tự hành, ngọn lửa bùng lên và khẩu pháo hoàn toàn bị xóa sổ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo việc phá hủy pháo kéo M119 cỡ nòng 105 mm do Mỹ sản xuất do kíp điều khiển UAV Nga thực hiện ở tỉnh Dnipropetrovsk.