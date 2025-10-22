HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khoảnh khắc UAV Lancet xóa sổ pháo tự hành CAESAR

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video UAV Lancet phá hủy pháo tự hành CAESAR gần Petrovka, DPR, sau khi thu được tọa độ mục tiêu.

Khoảnh khắc UAV Lancet xóa sổ pháo tự hành CAESAR- Ảnh 1.

UAV Lancet của Trung tâm Thử nghiệm Rubicon loại khỏi vòng chiến pháo tự hành CAESAR của Ukraine sản xuất tại Pháp.

Trong quá trình trinh sát trên khu vực làng Petrovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), người điều khiển UAV Zala phát hiện một pháo tự hành địch đang nã về phía các vị trí của đơn vị Nga và khu dân cư.

Sau khi khóa mục tiêu, UAV đó theo dõi chuyển động của tổ hợp pháo từ vị trí bắn về nơi ẩn náu và truyền chính xác tọa độ về sở chỉ huy.

Nhận được dữ liệu, UAV Lancet hành động, bay khoảng 65 km và trúng mục tiêu một cách chính xác.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy sau khi Lancet tấn công vào pháo tự hành, ngọn lửa bùng lên và khẩu pháo hoàn toàn bị xóa sổ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo việc phá hủy pháo kéo M119 cỡ nòng 105 mm do Mỹ sản xuất do kíp điều khiển UAV Nga thực hiện ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo TVzvezda

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại