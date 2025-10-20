Khoảnh khắc đột phá của Man United trong kỷ nguyên Amorim

Phải mất 11 tháng, "kỷ nguyên" Ruben Amorim cuối cùng cũng có khoảnh khắc đột phá khi Man United có một trận đấu để đời. Pha đánh đầu thành bàn của Harry Maguire từ đường chuyền của Bruno Fernandes dường như đã khiến thời gian ngưng lại ở sân Anfield, dù trước đó chỉ ít phút, khán giả chủ nhà như phát cuồng với bàn gỡ 1-1 của Cody Gakpo.



HLV Amorim đã đúng khi đặt niềm tin vào cựu binh Harry Maguire

Đây là một khoảnh khắc trọng đại đối với Harry Maguire, người được trao trọng trách "gánh" hàng thủ Man United ở trận đại chiến nước Anh. Thật khó tin khi đội bóng của anh chỉ còn kém chính Liverpool 2 điểm, đội đã thua bốn trận liên tiếp trên mọi đấu trường lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2014 và có vẻ đang gặp khó khăn trong mùa giải chuyển tiếp của mình.

Chiến thắng thay đổi số phận

Man United đã dần chơi tốt hơn trong mùa giải này, các chỉ số cơ bản đã tăng đều đặn. Tình hình rõ ràng đã được cải thiện, đặc biệt sau cuộc thư hùng với Liverpool, không phải vì Man United đã làm điều gì đó khác biệt mà vì tâm lý thi đấu đã làm thay đổi tâm trạng của toàn câu lạc bộ.

Fernandes và Casemiro đã chứng tỏ họ có thể đối phó với mọi hàng tiền vệ ưu tú, đặc biệt là với sự hỗ trợ từ Mason Mount, người được chọn thay thế Benjamin Sasko trong đội hình xuất phát. Hàng thủ năm người cũng cho thấy họ có thể chịu được sức ép lớn từ hàng công từng vô địch Ngoại hạng Anh.

Cả ba tuyến Man United đều thi đấu tự tin

Quan trọng nhất, Man United đã chứng minh sau một thời gian dài, rằng họ có thể giành chiến thắng hai trận liên tiếp. Chỉ còn kém đội nhì bảng Man City 3 điểm, đội bóng xếp thứ 9 Man United không giống như một êkip đang khủng hoảng nữa. Ngay cả việc tiếp đón Brighton cuối tuần này cũng có vẻ sẽ là nhiệm vụ dễ dàng hơn với "Quỷ đỏ" dù đối thủ đã giành chiến thắng trong ba lần gần nhất đến Old Trafford,

Man United ổn hơn Liverpool

Trong suốt trận đấu, Liverpool thiếu kiểm soát, thiếu cấu trúc rõ ràng về cách chơi, cả trước và sau khi có sự thay người liên tiếp vào phút thứ 60 khiến trận đấu từ rời rạc trở nên hỗn loạn. Mac Allister tỏ ra khá lạc lõng khi chơi ở vị trí số 8 cùng với Dominic Szoboszlai (chỉ chạm bóng 21 lần trong 60 phút có mặt trên sân), điều này dường như khiến Ryan Gravenberch không thể phá vỡ hàng phòng ngự thấp của Man United.

Bàn thua sớm khiến Liverpool chao đảo

Kết quả là Liverpool đã phải vật lộn, đặc biệt là sau bàn mở tỉ số của Bryan Mbeumo chỉ sau 62 giây. Man United đã tăng tốc bứt phá nhưng Liverpool vẫn lúng túng cho đến tận khi HLV Arne Slot tung thêm Florian Wirtz và Curtis Jones vào sân phút 60, trám trụ và chuyển sang đội hình 4-2-4 với hàng tiền vệ hai người.

Cody Gakpo bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội trước khi gỡ hòa

Bàn gỡ 1-1 của Cody Gakpo là kết quả trực tiếp của làn sóng tấn công của Liverpool, những người áp đảo về số lượng cầu thủ Man United và buộc họ phải rút về phòng ngự trong nỗi lo lắng.

Liverpool vừa kém may mắn vừa rối. Gakpo sút trúng khung gỗ ba lần và bỏ lỡ một cú sút xa trước khi ghi bàn, Mohamed Salah chơi không tốt khi chiếm cùng vị trí với Federico Chiesa còn Gakpo chen chúc trong cùng không gian với Hugo Ekitike. Gần như không còn sự kiểm soát, cấu trúc hay trật tự nào trong lối chơi của Liverpool nữa.

Các tân binh không cho thấy sự hòa nhập như mong đợi

Bàn thắng quyết định của Maguire là một cú đấm trời giáng, sự trừng phạt dành cho lối chơi tấn công cởi mở của Liverpool, nhất là khi họ quyết định "đánh cược" quá nhiều và quá sớm.

"Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội để ghi bàn và có thể giành chiến thắng, nhưng thực tế là chúng tôi đã thua. Mùa giải vẫn còn dài. Rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn và cải thiện - càng sớm càng tốt "- Van Dijk nói.

Liverpool trao cơ hội cho ai?

Vận hành đấu pháp thiếu trôi chảy ở trận derby là một vấn đề nghiêm trọng đối với HLV Arne Slot và Liverpool, bởi vì đây là một ví dụ khác về sự lúng túng của đội khi họ cố gắng kết hợp một loạt các bản hợp đồng mới. Alexander Isak gần như không tạo được dấu ấn nào.

Salah lại tiếp tục mất tập trung, thiếu linh hoạt khi không còn đồng đội cũ Trent Alexander-Arnold.

Salah đang đối diện với khủng hoảng của chính mình

Ngôi sao người Ai Cập đã trải qua 7 trận đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi được bàn thắng nào ngoài phạt đền, lần đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, Wirtz và Ekitike hầu như không tạo ra được ảnh hưởng nào khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Đây đều là tin tốt cho Arsenal và Man City, những đội đang kiểm soát tốt mọi thứ mùa này, điều mà Liverpool không hề có.

Man City sẽ đến Anfield trong hai tuần nữa và sẽ tự tin rằng họ có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đối với Slot, trong khi chuỗi trận của Arsenal trước các câu lạc bộ không thuộc "Big Six" vẫn còn tiếp tục trong một thời gian nữa.

Man United chờ bứt phá từ chiến thắng quan trọng ở Anfield

Những dấu hiệu không mấy khả quan cho Liverpool còn với Man United, mọi thứ bỗng chốc trở nên tươi sáng. "Chiến thắng nào cũng chỉ có 3 điểm, nhưng chắc chắn trận cầu hôm nay có ý nghĩa nhiều hơn thế đối với các cầu thủ, với câu lạc bộ và với cả người hâm mộ. Man United đã có động lực và hãy chờ xem đội thể hiện ra sao thời gian tới " - Harry Maguire chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu.