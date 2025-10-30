Khoản tiền gì "VÔ LÝ" thế, lên tới 120 nghìn đồng/tháng? Hội phụ huynh TP.HCM tranh cãi - Sự thật thế nào?

Mới đây, một phụ huynh ở TP.HCM chia sẻ hình ảnh phiếu thu tiền học tháng 10 của con đang học lớp 12. Theo phản ánh, học sinh không học bán trú nhưng tổng các khoản thu gần 900.000 đồng mỗi tháng. Người mẹ cho rằng một số khoản như kỹ năng sống, hoạt động công dân số, tiếng Anh bản ngữ là “không cần thiết”, trong khi phí gửi xe 120.000 đồng/tháng là “quá cao”.

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt bình luận, trong đó một bộ phận phụ huynh đồng tình, cho rằng học sinh cuối cấp chỉ cần tập trung ôn thi, không cần thêm hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản bác, cho rằng các khoản này đều nằm trong quy định, không nên đưa lên mạng xã hội gây hiểu lầm.

Thực tế thế nào?

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã có văn bản hướng dẫn chi tiết về thu học phí và các khoản thu năm học mới. Trong đó, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 18/2025, nêu rõ:

Phí trông giữ xe học sinh thuộc các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh, mục 15.

Tiền tổ chức hoạt động công dân số thuộc các khoản thu tổ chức Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là Chương trình nhà trường), mục 4.1.

Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài nằm trong các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh, mục 2.

Tiền tổ chức dạy kỹ năng sống nằm trong các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh, mục 6.

Như vậy, về nguyên tắc, những khoản phí trên đều nằm trong danh mục được phép thu. Với các khoản thu tổ chức Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa, Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý: "Kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục của chương trình nhà trường và danh sách tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện phối hợp tổ chức phải được thông tin, triển khai cho cha mẹ học sinh, thỏa thuận thống nhất với cha mẹ học sinh để chọn lựa các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học trên tinh thần tự nguyện".

Về dự toán thu - chi đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu dịch vụ khác (không bao gồm học phí): Phải xây dựng dự toán trước khi thông báo công khai mức thu cho cha mẹ học sinh, các khoản thu này phải được thống nhất với cha mẹ học sinh trước khi triển khai thực hiện.

Một số ý kiến cho rằng, nếu ngay từ đầu năm nhà trường đã phát phiếu đăng ký các môn học tăng cường hoặc hoạt động liên kết, thì phụ huynh hoàn toàn có quyền chọn hoặc không chọn, hoặc nếu thắc mắc, có thể phản ánh ngay với giáo viên, ban giám hiệu.

Tuy nhiên, nhiều người lúc đầu ký tên qua loa, đến khi thấy tốn kém mới than phiền, thậm chí đăng lên mạng xã hội đặt câu hỏi, trong khi nhà trường thực hiện đúng quy trình.

Điều đáng nói, nhiều phụ huynh thừa nhận họ… không dám hỏi thẳng trường. Trên mạng thì mạnh mẽ chất vấn, nhưng ngoài đời lại sợ con bị "đì" nên chỉ dám bàn tán ở các diễn đàn. Cái vòng luẩn quẩn ấy biến câu hỏi về một khoản phí nhỏ thành một cơn sóng ngầm, nơi phụ huynh xả bức xúc với nhau thay vì đối thoại trực tiếp với nhà trường.

Thực tế, miễn học phí không đồng nghĩa miễn toàn bộ mọi khoản chi. Nhưng để thuyết phục phụ huynh, minh bạch mới là thứ quan trọng nhất. Khi có sự rõ ràng, phụ huynh sẽ hiểu rằng mình đang đóng góp để con được học trong một môi trường tốt hơn, chứ không phải cảm giác ép buộc.