Khoa học chứng minh: Đẹp trai quá gây hại cho sự nghiệp - xấu trai thì sao?

Đẹp trai quá? Không tốt!

Gần như không ai phủ nhận rằng, sở hữu ngoại hình tốt là một yếu tố quan trọng quyết định rất nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuy nhiên, nếu các chị em vẫn luôn nghĩ rằng những đàn ông sở hữu vẻ ngoài điển trai sẽ dễ thành công trong sự nghiệp thì... các bạn đã sai rồi đấy!



Sở hữu ngoại hình nổi trội là một lợi thế, nhưng đẹp trai quá lại gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của cánh mày râu. Điều nghe có vẻ ngược đời này ít nhất đã được khẳng định thông qua một nghiên cứu được thực hiện tại Anh và Mỹ.

Cụ thể, một nghiên cứu đã được các nhà khoa học tại Đại học London (Anh) và Đại học Maryland (Mỹ) thực hiện và công bố kết quả vào năm 2015. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ở 4 khu văn phòng riêng biệt với 870 tình nguyện viên nhằm nhận định rõ hơn về mối quan hệ giữa ngoại hình với sự nghiệp.



Đẹp trai quá lại là trở ngại trong sự nghiệp của đàn ông! Bạn có tin như vậy không?

Tình huống đặt ra là các nhà tuyển dụng cần tuyển nhân viên cho một công việc và có rất nhiều ứng cử viên tham gia. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên gần như giống nhau về trình độ chuyên môn, kỹ năng, duy chỉ có ảnh đính kèm là khác nhau.

Kết quả thật bất ngờ khi những ứng viên nam có ngoại hình tốt lại không được đánh giá cao, bị từ chối ngay khi tuyển dụng, hoặc nếu may mắn trúng tuyển thì cũng không thực sự được tin tưởng và thăng tiến trong công việc. Lý do được đưa ra là bởi các nhà quản lý tham gia tuyển dụng thường thấy đàn ông có vẻ ngoài hấp dẫn giống như một mối đe doạ đến vị trí của mình.

Tuy nhiên, ngoại hình của phụ nữ lại không bị ảnh hưởng như thế.

Tiến sĩ Sun Young Lee, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Maryland, cho biết: "Các nhà quản lý bị ảnh hưởng bởi các khuôn mẫu và thường đưa ra quyết định nhằm phục vụ cho lợi ích riêng của họ. Đây là lý do vì sao nhiều công ty không tìm được ứng viên tốt nhất".

Vì vậy, để có được những nhân viên tốt nhất và không phân biệt ngoại hình, các công ty lớn sẽ có lợi hơn khi thông qua công ty tuyển dụng trung gian.

Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Organisational Behavior and Human Decision Processes.

Người nổi tiếng cũng than thở

Trên thực tế, ngay cả một số người nổi tiếng cũng từng than thở rằng khó có thể tiến xa trong sự nghiệp vì quá đẹp trai. Điều này từng được nam diễn viên Rob Lowe (nổi tiếng khi vào vai chính trong các phim như The Outsiders (1983), Oxford Blues (1984), Fire St-Elmo (1985) …) chia sẻ với New York Times vào năm 2014.

Một số tờ báo cũng dẫn lại lời diễn viên Rob Lowe chia sẻ: "Có sự thiên vị và định kiến khó tin chống lại những người đẹp trai. Họ cho rằng đẹp trai như tôi không thể chịu được áp lực, sống hời hợt và nông cạn".

Nam diễn viên Rob Lowe. Ảnh: Getty Images

Trong những trường hợp như thế này, đôi khi đẹp trai quá cũng là một bất lợi không hề nhỏ trong sự nghiệp của đàn ông.

Giờ thì câu "chỉ cần đẹp trai thì mọi lỗi lầm được tha thứ hết" có lẽ là sai rồi nhỉ???

Nhưng trai đẹp ơi, đừng lo!

Đàn ông nếu có khuôn mặt điển trai cùng ngoại hình hấp dẫn vẫn còn rất nhiều lợi thế khác. Cái đẹp thường mang đến nhiều đặc quyền và sự thiên vị.



Đàn ông đẹp trai thường rất có sức hút với phụ nữ. Vậy nên, nếu đang đi trên đường mà các chị em cứ ngoái nhìn thì nhiều khả năng bạn rất... đẹp trai đấy.

Và chị em phụ nữ thích ngắm trai đẹp thật ra là có lý do cả đấy!



Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học East Carolina (Mỹ), trai đẹp lại giúp... cải thiện trí nhớ của chị em phụ nữ, và năng lực này không thể xảy ra với... trai xấu!

Kết quả này được công bố trên tờ Evolutionary Psychology năm 2016.

Cụ thể, nhóm những cô gái được ngắm những anh chàng đẹp trai trước, cho kết quả kiểm tra trí nhớ cao hơn so với nhóm chỉ được gặp những chàng trai có nhan sắc bình thường.

Các nhà khoa học cho rằng, khi nhìn ngắm trai đẹp, bộ não của phụ nữ sẽ được kích thích, khiến chị em cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Mặt khác, khi được nhìn ngắm những hình ảnh thu hút và hấp dẫn trong thời gian ngắn thì bộ não của phụ nữ sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn và từ đó giúp kích thích trí nhớ được cải thiện một cách đáng kể.

Vậy nên, những anh chàng đẹp trai đừng cảm thấy kỳ lạ khi phụ nữ cứ mải ngắm nhìn nhé, chị em làm vậy thật ra là để... cải thiện tâm trạng và giúp tăng cường trí nhớ thôi!

Đúng là ai có thể ngờ việc ngắm trai đẹp lại mang đến lợi ích không ngờ như vậy cơ chứ.