Khổ vì thuốc 'khỏe'

Bệnh nhân H.B.B (35 tuổi) được đưa vào bệnh viện Tâm Anh trong tình trạng “cậu nhỏ” cương cứng tối đa, không “xìu” xuống được gây đau tức dữ dội suốt 48 giờ. Anh B “khai” với bác sĩ là mặc dù đã thử nhiều cách khác nhau nhưng “nó” vẫn không đỡ... Trái lại, ngày càng cương cứng hơn, gây đau nhức dữ dội. Anh B đã được các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu.

Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, GS.TS Trần Quán Anh, BS cao cấp khoa Tiết niệu Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, với cơ chế cương dương tự nhiên thì máu sẽ dồn đến “cậu nhỏ” để gây cương rồi rút về sau khi đã hoàn thành “nhiệm vụ”. Nhưng với trường hợp này thì máu theo động mạch đi vào dương vật nhưng không thoát ra được ở tĩnh mạch. Bởi để lâu nên máu trong tĩnh mạch ở dương vật bị đông lại, gây nên tình trạng tắc mạch, xơ hóa. Hậu quả nặng nề để lại là “cậu nhỏ” có thể bị mất chức năng dẫn đến liệt dương, nguy hiểm hơn là bị hoại tử và phải cắt bỏ hoàn toàn.

Để xử lý các trường hợp cương đau dương vật kéo dài, theo GS Quán Anh, với những ca nhẹ chỉ cần làm cho đường tĩnh mạch ở dương vật thông thoáng trở lại bằng các loại thuốc đặc trị gây giãn mạch hoặc gây mê, gây tê tủy sống để làm mềm các khối cơ, giúp điều hòa mạch máu trở về trạng thái bình thường; còn trong trường hợp nguy cấp vì đến viện muộn như anh B cần phải mổ cấp cứu.

Giải quyết tình trạng cương đau cho bệnh nhân là câu chuyện “trong tầm tay” của các bác sĩ chuyên khoa. Nhưng điều khiến các bác sĩ nam khoa đau đầu chính là phải làm sao để sau phẫu thuật, “cậu nhỏ” vừa qua tai nạn hi hữu lại có thể hoạt động được bình thường, đem lại niềm vui thật sự cho một gia đình.

Thực tế thì bệnh nhân B đã qua cơn nguy kịch, dương vật đã giảm kích thước và thoát khỏi nguy cơ hoại tử, điều trị tích cực sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe và chức năng sinh lý của bệnh nhân đã được đảm bảo, có thể sinh hoạt bình thường.

Còn đây là câu chuyện của một bác sĩ nam khoa khác. Bệnh nhân đến gặp bác sĩ là một thanh niên 32 tuổi, sức khỏe tốt. Khoảng 7,8 tháng trước cái ngày định mệnh đó, anh ta cảm thấy chuyện đó của mình có vẻ kém so với bình thường. Anh ta quyết định uống thuốc theo tư vấn của một ông bạn. Chỉ định của thuốc là uống một giờ trước khi lâm trận. Sau khi uống 15 phút, cảm thấy trong người chả có gì thay đổi, anh ta bồi thêm viên thứ hai vì nhớ lời ông bạn rỉ tai là thuốc uống theo… thực tế. Đến khi “thằng bé” phổng phao, chiến binh vội vã ra trận.

Sau lần thứ nhất, “nó” vẫn cứng ngắc, anh ta thầm nghĩ: “May nhỉ. Hay là mình đã đến vận đỏ, bù lại cho cả mấy tháng tủi hờn vừa qua”. Thế là anh ta hăm hở hối hả lần thứ hai. Rồi lần thứ ba. Sau lần thứ ba, thấy “nó” vẫn hiên ngang, anh ta bắt đầu chột dạ. Sau đó, anh ta đi tắm. Tắm xong, thấy “cái của nợ” vẫn còn hăm hở lắm, nỗi lo lắng thật sự bắt đầu xâm chiếm anh ta. Thế là cả hai vợ chồng hối hả cùng nhau chườm đá, bật điều hòa lạnh thêm, massage xung quanh… Vẫn y nguyên.

Một ca mổ cấp cứu cho bệnh nhân “trên bảo, dưới không… xuống”

Đến 2 giờ chiều hôm sau, anh ta đến gặp một thày lang. Thày xem mạch, bốc cho anh ta một loại thuốc đắp xung quanh. Nhưng tình trạng không hề biến chuyển. Sang ngày thứ tư, không thể chịu nổi tình trạng này, anh ta mới gõ cửa một phòng khám nam khoa. Kết quả là tình trạng “trên bảo, dưới đã… xuống” nhưng 10 ngày sau đó, “cậu nhỏ” không nhúc nhích.

Với trường hợp này, bác sĩ biết rằng bệnh nhân đã bị lâm vào tình trạng xơ hóa vật hang. Việc điều trị để giúp anh ta trở lại cuộc sống bình thường hầu như là không thể.

Theo GS Trần Quán Anh, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng cương đau dương vật kéo dài như: mắc các bệnh lý về mạch máu hoặc thường xuyên căng thẳng, stress trong công việc, cuộc sống và đặc biệt hiện nay là do lạm dụng thuốc cương dương cấp tốc, tiêm các loại thuốc kích thích dương vật để cương cứng… Những yếu tố bất lợi này làm cho máu dồn về dương vật nhanh và nhiều quá mức, các mạch máu theo đường tĩnh mạch bất ngờ bị co thắt lại, không giải phóng máu ra ngoài được khiến dương vật càng lúc càng cương to, đau nhức. Tình trạng này nếu không được can thiệp sớm và đúng cách có thể gây liệt dương, hoại tử dương vật.

PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính, BV Đại học Y Hà Nội chia sẻ, thực tế thăm khám cho thấy có rất nhiều nam giới khi có các triệu chứng rối loạn cương dương đã không đi khám mà tự đến các cửa hàng thuốc hay mua thuốc trên mạng để điều trị. Điều này rất nguy hiểm vì người bệnh có thể gặp phải biến chứng, các bệnh lý đi kèm, thậm chí có trường hợp, bệnh nhân bị cương đau dương vật kéo dài phải nhập viện cấp cứu, để lại nhiều hậu quả nặng nề. Việc lạm dụng các thuốc cường dương cấp tốc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khoẻ, kể cả tính mạng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

Bác sĩ khuyến cáo, với tình trạng “trên bảo dưới không… xuống”, lý tưởng nhất là bệnh nhân đến thăm khám trong vòng vài giờ sau… tai nạn. Khi ấy thì rất nhiều phần trăm là anh ta sẽ không phải sống suốt đời cùng với thứ vũ khí đàn ông, tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi.