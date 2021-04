Kho ma tuý khủng ở Sài Gòn với các loại đặc biệt, ma túy "nước biển", ma túy "trà ô long"...

Chiều 13/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM đã triệt phá thành công một nhà kho tập kết ma tuý ở khu vực.



Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục C04 (Bộ Công an) phát hiện 1 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua biên giới Tây Nam về TPHCM tiêu thụ. Đơn vị đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện đi sâu xác minh, thu thập chứng cứ nhằm làm rõ quy mô, tổ chức của đường dây tội phạm này.

Sau hơn 2 tháng, khoảng 19h30 ngày 4/4, Cục C04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TPHCM bắt quả tang Diệp Trọng Hiếu (SN 1988) và Tăng Minh Trí (SN 1986, cùng trú TPHCM) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 5g ma túy tổng hợp dạng đá. Khám xét nhà của Hiếu thu giữ thêm 100g ma túy tổng hợp dạng đá.

Ma tuý thu giữ.

Các tổ công tác khác đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng còn lại trong đường dây. Tại khách sạn Yến Trang, quận 10, TPHCM bắt giữ Phan Thị Thanh Nhàn (SN 1990, ngụ quận Tân Phú). Nhàn khai đang chuẩn bị mang ma túy (cất giấu trong thú nhồi bông) đi giao cho các đối tượng khác.

Từ lời khai của Nhàn, lực lượng khám xét nhà kho ở đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TPHCM. Công an thu giữ: 49 bánh heroin, 21 kg ma tuý các loại, 11.000 viên ma túy tổng hợp, 1.000 lọ ma túy dạng nước (còn gọi là ma túy "nước biển"), 5.000 gói ma túy dạng bột (còn gọi là ma túy "trà ô long" và "đông trùng") cùng nhiều tang vật.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án bắt giữ Nguyễn Văn Thịnh (SN 1993, ngụ TPHCM). Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.