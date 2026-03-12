Khó khăn vì có ông chồng đồng đội kiểu… "phá team" – biến số lớn nhất trên hành trình nuôi con của nhiều mẹ

Tối qua, vợ chồng tôi lại cãi nhau.

Nguyên nhân chỉ vì giờ giấc ngủ của con trai. Tôi đã bàn với con từ trước: sang học kỳ mới, 10 giờ rưỡi tối phải tắt đèn đi ngủ. Mục đích rất rõ ràng: ngủ đủ để học hiệu quả hơn, giữ sức khỏe và hình thành thói quen tốt. Nghe có gì sai đâu?

Thế nhưng tối qua, con lại muốn thức muộn thêm. Tôi không đồng ý nên thằng bé bắt đầu cáu gắt. Lúc đó, tôi nhìn sang bố của con, hy vọng anh ấy sẽ đứng ra nói một câu công bằng, hoặc chí ít làm người hòa giải.

Quả thật anh ấy cũng lên tiếng. Nhưng trước tiên là mắng con một trận, rồi quay sang… trách luôn cả tôi: “Chỉ có em là lắm chuyện! Nó thích ngủ mấy giờ thì ngủ. Mai buồn ngủ thì tự nó chịu. Nếm một lần là nhớ ngay!”

Nghe xong, tôi nghẹn lời.

Ông bố “hai thái cực”

Chồng tôi là kiểu người lúc thì cực kỳ thả lỏng, lúc lại kiểm soát cực đoan . Những lúc bình thường không quản con, anh ấy nói triết lý rất hay: “Đứa trẻ nào mà chẳng lớn lên bằng cách vấp ngã? Không tự chịu thiệt, không tự ngã đau thì làm sao nhớ?”

Nghe qua thì cũng có lý, đúng kiểu triết lý nuôi con “thả tự nhiên” – cứ để trẻ tự trải nghiệm rồi tự hiểu. Nhưng chỉ cần xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như bắt gặp con lén xem video ngắn trên điện thoại, thì lập tức… đổi thái độ 180 độ: “Từ giờ tịch thu hết thiết bị điện tử! Mai anh lắp camera trong phòng học của nó luôn, xem nó còn dám lén chơi nữa không!”

Ơ kìa, vừa nãy còn nói “để nó tự hiểu”, sao bây giờ lại thành “24/24 phải giám sát”?

Lúc lỏng thì anh ấy giống như ông chủ mặc kệ mọi thứ. Lúc chặt thì lại giống quản giáo trong nhà tù. Hai kiểu tính cách này sao có thể tồn tại trong cùng một người, đến giờ tôi vẫn không hiểu.

“Để con tự chịu hậu quả” không phải lúc nào cũng hiệu quả

Anh ấy nói tôi “quản chuyện không đâu”, nhưng tôi biết những chuyện đó quan trọng thế nào. Anh ấy bảo tôi buông tay, để con tự chịu hậu quả.

Tôi đã từng thử rồi.

Học kỳ trước, tôi quyết định không can thiệp nữa. Để con tự sắp xếp giờ ngủ, muốn ngủ lúc 10h30 hay muộn hơn tùy con.

Kết quả?

Thời gian ngủ của con ngày càng muộn: 11h30… rồi 12h. Điểm số cuối kỳ tụt dốc thấy rõ.

Sau đó tôi mới phát hiện ra: con không phải đang học, mà mượn cớ học để xem video và chơi game. Ban ngày thì ngủ gật ở lớp, học hành không tập trung. Vậy hậu quả con có chịu không?

Có. Điểm số giảm, bị giáo viên nhắc nhở. Nhưng con có “nhớ đau” như bố nó nói không? Không. Thứ con nhớ là: lần sau phải giấu kỹ hơn để khỏi bị phát hiện.

Có những “bài học” mà trẻ dù chịu thiệt rồi cũng không hiểu ra, vì nhận thức của chúng chưa đến mức đó. Chúng chỉ nghĩ “mình xui nên bị bắt”, chứ không nghĩ “mình không nên làm vậy”. Cái giá phải trả thì lớn, nhưng sự trưởng thành lại quá ít. Đó là lý do vì sao tôi không thể buông tay hoàn toàn.

Khi bố mẹ không cùng quan điểm

Sau nhiều năm cùng nuôi con, tôi nhận ra một điều: Nếu vợ chồng không thống nhất quan điểm giáo dục, đôi khi thà người kia đừng can thiệp còn hơn.

Thật đấy.

Khi anh ấy không tham gia, ít nhất tôi vẫn có thể nuôi dạy con theo cách của mình. Nhưng mỗi lần anh ấy xen vào, mọi thứ lập tức rối tung. Tôi vừa thống nhất được quy tắc với con, anh ấy nói một câu là phá vỡ hết. Tôi vừa xây dựng được chút niềm tin với con, anh ấy lắp cái camera là coi như mất sạch.

Bây giờ con trai tôi không thích học trong phòng học nữa, vì biết có camera theo dõi. Một môi trường như vậy thì làm sao học tốt?

Tôi đã nói với chồng rất nhiều lần: khi bạn không tin con, thì con cũng sẽ không trở thành người đáng tin. Nhưng anh ấy không đồng ý. Trong suy nghĩ của anh ấy: con phải làm tốt trước, rồi bố mẹ mới tin.

Còn tôi nghĩ: bố mẹ phải tin trước, con mới có cơ hội làm tốt. Hai cách nghĩ này… gần như không thể gặp nhau.

Khi bố mẹ không thống nhất, trẻ dễ mất cảm giác an toàn

Theo các chuyên gia tâm lý gia đình, một trong những điều quan trọng nhất trong giáo dục trẻ là sự thống nhất giữa cha mẹ.

Khi một người đặt ra quy tắc nhưng người kia lại vô tình phủ nhận quy tắc đó, trẻ có thể cảm thấy bối rối: không biết nên nghe theo ai.

Thậm chí, nếu việc kiểm soát trở nên quá mức, như giám sát liên tục hoặc thiếu niềm tin, trẻ cũng có thể mất đi cảm giác thoải mái trong không gian học tập của mình.

Niềm tin, trong nhiều trường hợp, chính là nền tảng để trẻ phát triển tính tự giác.

Tìm điểm cân bằng trong việc nuôi dạy con

Nuôi dạy con chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt khi mỗi người lớn đều có cách nhìn khác nhau.

Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên trao đổi thẳng thắn về quan điểm giáo dục, tìm ra điểm chung trước khi đưa ra quy tắc cho con. Sự thống nhất không chỉ giúp trẻ dễ hiểu và dễ tuân theo, mà còn giúp gia đình tránh được những mâu thuẫn không cần thiết.

Trong trường hợp khó đạt được sự đồng thuận hoàn toàn, điều quan trọng là giữ thái độ tôn trọng và cân nhắc xem điều gì thực sự có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Bởi trên hành trình nuôi con, điều khiến cha mẹ mệt mỏi nhất không phải là việc dạy con khó đến đâu, mà là khi những người cùng nuôi dạy lại không thể cùng chung một hướng đi.

Nguồn: Sohu