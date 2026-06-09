HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khiêng quan tài diễu phố ở Sóc Trăng: Bắt chủ trại hòm và 6 đồng phạm

Việt Tường
|

Ngoài chủ trại hòm, Cơ quan điều tra ở Cần Thơ bắt thêm 6 bị can khác - những người khiêng quan tài, cầm cờ và nằm trong áo quan diễu phố ở phường Sóc Trăng.

Công an phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) vừa khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trong vụ quan tài diễu phố trên đường Lê Duẫn thuộc khu vực 10, phường Sóc Trăng.

Những bị can bị bắt giữ với cáo buộc có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tối 4/6, trước trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Các bị can đồng phạm cùng bị bắt với Nhật là Phạm Quốc Em (31 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang); Phạm Văn Lộc (48 tuổi, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long); Cổ Minh Đức (32 tuổi); Cao Văn Vẹn (25 tuổi); Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi) cùng ngụ TP Cần Thơ.

Trong đó, Lộc là người nằm trong áo quan; Khải cầm cờ; Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài.

Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài đã bị bắt. (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài 7 bị can trên, cơ quan điều tra còn xác minh, xử lý hành vi của 2 người liên quan khác, là Lý Tuyết Cương (41 tuổi, ở xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Diệu (44 tuổi, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 18h ngày 4/6, tại cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ, có tổ chức tiệc sinh nhật. Đây là lần tổ chức sinh nhật thứ 3 tại Sóc Trăng của chủ trại hòm nên được Hoàng Nhật làm với tên gọi “Đám giỗ lần thứ 3”.

Đến gần cuối buổi tiệc, có một nhóm người khiêng quan tài từ trong rạp tiệc đi ra ngoài đường gây mất an ninh trật tự.

Quá trình triệu tập chủ trại hòm Nhật Tâm lên làm việc, Hoàng Nhật trình bày vào tối 4/6, tại nơi ở số 747, đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng diễn ra tiệc sinh nhật, nhưng gọi là “đám giỗ thứ 3”. Đến cuối buổi tiệc có làm lễ bế quan, sau đó thì có người vào quan tài nằm và khiêng ra ngoài đường nhảy múa.

Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra trong thời gian khoảng 3 phút. Qua kiểm tra đoạn clip thể hiện Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản của nhóm người liên quan.

Không dừng lại ở đó, một nhóm người mặc đồng phục khiêng quan tài diễu hành ngoài đường, bên trong có người nằm. Trong quá trình di chuyển, người này thậm chí bật dậy nhảy múa cùng đám đông, gây phản cảm và thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Nhóm người khiêng quan tài di chuyển trên đường ở phường Sóc Trăng. (Ảnh cắt từ clip)

Nhóm người khiêng quan tài này đã chiếm hết một bên lòng đường. Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại và máy ảnh để quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo phường Sóc Trăng, việc chủ trại hòm trên địa bàn “quảng cáo” kinh doanh bằng cách cho người sống vào quan tài và diễu hành trên phố là có dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng”, cần được xử lý nghiêm theo pháp luật.

Tập bơi đánh rơi dây chuyền vàng, đôi vợ chồng tát cạn giếng làng ở Hà Nội để tìm tài sản
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại