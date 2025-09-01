Khi những "em bé" năm xưa trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Hà Nội những ngày lễ trọng đại, không khí náo nức và rộn rã khắp phố phường. Giữa hàng loạt những hình ảnh, dòng trạng thái ngập tràn khắp mạng xã hội, bộ ảnh “Những ‘em bé’ năm xưa” của anh Nguyễn Hồng Sơn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, ghi lại những khoảnh khắc xúc động của những cụ già - những nhân chứng sống từng trải qua thời khắc lịch sử của đất nước.

Kèm theo hình ảnh, anh Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ: “Những con người đã sống và chứng kiến khoảnh khắc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử.

Họ đã cùng lớn lên với Đất nước, cũng trải qua những phút ban đầu, cả ngân khố Quốc gia vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng, cho tới hôm nay khi Nhà nước đã có thể chi gần 11 nghìn tỷ đồng để tặng quà Độc lập cho tới mỗi người dân.

Có mặt tại thủ đô Hà Nội những ngày này, các ông, các bà đều rạng rỡ những nụ cười hạnh phúc. Một cuộc đời đi cùng đất nước, để hôm nay chứng kiến đất nước mình còn gì đẹp hơn thế nữa.”

Cụ Nguyễn Thị Toả (83 Tuổi, Sơn Tây, Hà Nội) (Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn)

Ông Vũ Gia Quỳnh (85 Tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Hoài (80 Tuổi)Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn)

Ông Phạm Văn Trương (83 Tuổi) và Bà Trần Thị Khiếu (80 tuổi) đến từ Nam Định (Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn)

Trong những bức ảnh, dù các cụ tóc đã bạc trắng, có người phải ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong, nụ cười vẫn rạng rỡ khi được tận mắt chứng kiến ngày vui lớn của dân tộc. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều toát lên niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu đậm, dường như cả cuộc đời gắn bó với đất nước được tụ hội trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Chính những ánh mắt, nụ cười hồn hậu ấy làm cho không khí lễ hội càng trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Cụ Vũ Thị Thảo - 84 Tuổi sống tại Bà Triệu, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn)

Ông Nguyễn Đình Tâm (93 Tuổi sống tại Hàng Tre, Hà Nội) (Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn)

Cụ Vũ Thị Tươi (85 tuổi) sống tại Kim Liên, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn)

Chia sẻ thêm với chúng tôi về cảm xúc khi thực hiện bộ ảnh, anh Hồng Sơn cho biết:

“Sáng nay, mình đi dạo qua một số tuyến phố ở Hà Nội để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Mình ấn tượng với hình ảnh cụ Định mặc chiếc áo dài đỏ thượng thọ.

Cụ từ Nha Trang ra Hà Nội dịp này cùng con cháu. Ngày trước, năm 1945, cụ hơn 10 tuổi, còn bé chưa hiểu nhiều nhưng cũng rất vui mừng và hạnh phúc. Nay, 80 năm sau, được ra thăm lại Hà Nội, cụ đã không khỏi mừng vui và xúc động trước không khí rộn ràng của đất nước.

Từ câu chuyện của cụ, mình đã được truyền cảm hứng và ghi lại thêm hình ảnh những cụ cao tuổi khác nữa. Mọi người đều chung một niềm hạnh phúc với đất nước Việt Nam mình.”

Cụ bà Hoàng Thuý Định - 92 Tuổi, TP. Nha Trang (Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn)

Theo anh Hồng Sơn, thông qua bộ ảnh, anh mong muốn mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm yêu đất nước, trân trọng những giá trị của lớp người đi trước:

“Với chúng mình, những người trẻ, có thể chỉ là một ngày lễ đông vui, nhưng với các cụ, đó là thành quả của cả một hành trình phát triển dài cả cuộc đời mới có thể thấy được đất nước tươi đẹp vươn mình trong kỷ nguyên mới như ngày hôm nay.”

Bộ ảnh không chỉ là những bức chân dung đầy xúc cảm, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị lịch sử, về những con người đã gắn bó trọn đời mình cho độc lập, tự do và hạnh phúc hôm nay của đất nước.