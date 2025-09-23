Khí hậu cực đoan đe dọa 1,5 nghìn tỷ USD năng suất lao động vào năm 2050

Đây là kết quả từ một báo cáo “Xây dựng khả năng chống chịu kinh tế trước tác động sức khỏe của biến đổi khí hậu” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đánh giá tác động sức khỏe do khí hậu trong bốn lĩnh vực kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: lương thực và nông nghiệp; môi trường xây dựng; y tế và chăm sóc sức khỏe; cùng bảo hiểm. Con số 1,5 nghìn tỷ USD phản ánh thiệt hại ở ba lĩnh vực đầu tiên, theo kịch bản trung bình, cho thấy gánh nặng đối với nền kinh tế toàn cầu có thể cao hơn nhiều.

“ Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà việc bảo vệ sức khỏe người lao động trở nên thiết yếu cho sự liên tục của doanh nghiệp và khả năng chống chịu lâu dài ,” ông Eric White, Trưởng bộ phận Khả năng chống chịu khí hậu của WEF, cho biết. “ Mỗi năm trì hoãn trong việc đưa yếu tố chống chịu vào các quyết định kinh doanh, rủi ro đối với sức khỏe con người và năng suất lại gia tăng, đồng thời chi phí thích ứng cũng leo thang. ”

Ngoài những gián đoạn chung, báo cáo còn chỉ ra tính dễ tổn thương đặc thù từng ngành. Trong lĩnh vực lương thực và nông nghiệp, tác động sức khỏe do khí hậu có thể gây thiệt hại tới 740 tỷ USD sản lượng, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực toàn cầu. Ở lĩnh vực môi trường xây dựng, tổn thất năng suất được dự báo lên tới 570 tỷ USD.

Ngành y tế và chăm sóc sức khỏe có thể mất 200 tỷ USD năng suất do các bệnh liên quan khí hậu ảnh hưởng đến lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ mắc bệnh tăng cao trong cộng đồng có thể làm trầm trọng thêm áp lực nhu cầu. Ngành bảo hiểm cũng được dự báo chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các yêu cầu bồi thường liên quan đến sức khỏe khí hậu.

“ Khi nhiệt độ tăng, hàng triệu công việc trở nên nguy hiểm hơn – hoặc biến mất hoàn toàn – đẩy các gia đình vào cảnh nghèo đói sâu hơn, đồng thời thay đổi nơi con người có thể sinh sống và phát triển ,” ông Naveen Rao, Phó Chủ tịch phụ trách Y tế của Quỹ Rockefeller, đơn vị hỗ trợ nghiên cứu này, nhận định. “ Báo cáo này là một lời cảnh tỉnh cho mọi doanh nghiệp cần hành động khẩn cấp để đảm bảo hoạt động của mình thích ứng trong tương lai. ”

Giảm thiểu rủi ro nhờ đầu tư sớm

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng các công ty đầu tư sớm vào thích ứng sức khỏe khí hậu có thể không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn mở ra cơ hội đổi mới và tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu mới nổi của thị trường. Mỗi lĩnh vực đều có vị trí độc đáo để phát triển và mở rộng các giải pháp đối phó với thách thức sức khỏe khí hậu.

Từ giống cây trồng chống chịu khí hậu giúp bảo vệ hệ thống lương thực, thuốc ổn định nhiệt mở rộng khả năng tiếp cận y tế, công nghệ làm mát bảo vệ công nhân xây dựng, cho đến các mô hình bảo hiểm mới bảo vệ cộng đồng trước cú sốc sức khỏe khí hậu – nhiều sáng kiến đổi mới đã và đang hình thành.

Phân tích trong báo cáo bao gồm bảy rủi ro sức khỏe chính do biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm, đồng thời mô hình hóa chi phí kinh tế của sản lượng bị mất vì bệnh tật và tử vong do khí hậu từ năm 2025 đến 2050. Dữ liệu sức khỏe được lấy từ các tài liệu khoa học, dữ liệu việc làm và kinh tế từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Thế giới.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng sự chuyển dịch toàn cầu hướng đến khả năng chống chịu sức khỏe phải được hỗ trợ bởi chính sách phù hợp, hệ thống dữ liệu sức khỏe – khí hậu có khả năng tương tác, và cơ chế tài chính đổi mới để huy động vốn. Các phát hiện này, được công bố ngay trước Hội nghị Tác động Phát triển Bền vững 2025 của WEF, diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị cho COP30 tại Belém, Brazil.

Năm nay, đàm phán khí hậu toàn cầu dự kiến sẽ đưa thích ứng sức khỏe trở thành trọng tâm, mở ra cơ hội đặc biệt để gắn kết đổi mới khu vực tư nhân với hành động chính sách.

Hội nghị Tác động Phát triển Bền vững 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26/9 tại New York, quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo toàn cầu từ nhiều lĩnh vực và khu vực khác nhau. Được tổ chức trước Hội nghị thường niên WEF 2026, sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn nhằm thúc đẩy tiến bộ về tăng trưởng, khả năng chống chịu và đổi mới thông qua đối thoại đa bên và hành động tập thể.

