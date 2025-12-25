Khép lại sự kiện quốc tế lớn nhất trong ngành MICE, quy tụ hàng nghìn đại diện đến từ nhiều quốc gia

Hội nghị thượng đỉnh du lịch kết hợp sự kiện và kinh doanh (MICE) toàn cầu 2025 khai mạc ngày 17/12 tại Moscow. Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất trong ngành MICE.

Hội nghị toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Moscow vào mùa thu năm 2023, trở thành sự kiện quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực du lịch công vụ tại Nga.

Hội nghị năm nay là hội nghị lần thứ 3, diễn ra trong hai ngày 17–18/12, quy tụ hơn 2.500 đại diện là các chuyên gia trong ngành, cơ quan chức năng, hiệp hội, khách hàng doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức sự kiện đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Hội nghị quốc tế đã khẳng định vị thế của Moscow là một trung tâm xuất sắc mang tầm vóc toàn cầu trong lĩnh vực du lịch kết hợp sự kiện và kinh doanh, khi quy tụ các chuyên gia đến từ 37 quốc gia thuộc khối BRICS và các nước Nam Bán cầu.

Thành phần đại biểu có trình độ cao, trong đó 70% là lãnh đạo cấp cao và người ra quyết định, đã tạo điều kiện để các thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay trong khuôn khổ sự kiện.

Các quốc gia Đông Nam Á tham gia rất tích cực tại Hội nghị thượng đỉnh MICE toàn cầu 2025, chiếm 23% tổng số đại biểu. Điều này cho thấy mức độ quan tâm cao của khu vực đối với các nền tảng kinh doanh quốc tế cũng như việc thúc đẩy hợp tác liên vùng.

Hội nghị nhằm khẳng định vai trò của loại hình du lịch kết hợp sự kiện và kinh doanh như một kênh kết nối quan trọng cho sự phát triển quan hệ quốc tế, củng cố các mối liên kết kinh doanh và thúc đẩy giao lưu liên văn hóa trên tinh thần tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.

Ban tổ chức đã triển khai 15 phiên thảo luận chuyên đề với các chủ đề chính gồm: "Hội nghị và Triển lãm", "Điểm đến và Hiệp hội", "Xu hướng và Phân tích Toàn cầu", "Họp và Khen thưởng", "Kinh doanh" và "Công nghệ".

Trong khu vực triển lãm, hơn 8.000 cuộc gặp gỡ thương mại đã được tổ chức, nhằm thiết lập các mối quan hệ mới, tìm kiếm khách hàng và xây dựng kế hoạch sự kiện cho tương lai.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã đi sâu phân tích ảnh hưởng của xu hướng cá nhân hóa, trò chơi hóa, sự kiện kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nền kinh tế trải nghiệm cũng như các đột phá về AI và công nghệ thần kinh tới tương lai của ngành MICE.

Bên cạnh đó, các nội dung trọng tâm cũng bao gồm: Hiệu ứng lan tỏa từ các sự kiện quy mô lớn, chân dung khách hàng và nhà cung cấp trong bối cảnh hiện đại, cùng cách thể hiện bản sắc quốc gia trong ngành triển lãm toàn cầu.

Các đại biểu cũng thảo luận về công thức thành công thương mại, các kênh quảng bá điểm đến du lịch MICE, và đặc biệt nhấn mạnh vào xu hướng tổ chức sự kiện doanh nghiệp bên ngoài văn phòng tại khu vực Châu Á.

Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow tiếp tục duy trì và quảng bá hình ảnh thủ đô như một điểm đến du lịch hàng đầu không chỉ tại Nga mà còn trên trường quốc tế. Moscow thường xuyên đón tiếp du khách đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, các quốc gia SNG và Trung Đông.

Để tăng cường quan hệ quốc tế, thủ đô Nga tích cực tổ chức các chuyến công tác xúc tiến, giới thiệu tiềm năng du lịch tại các triển lãm chuyên ngành, đồng thời phát triển các dự án và sự kiện nhằm thu hút du khách quốc tế.