Khen ngợi chiến công của CLB Viettel, báo Trung Quốc giận dữ với "thảm họa" của đội nhà

Ở lượt trận đầu tiên vòng bảng AFC Champions League 2021, CLB Viettel đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông Trung Quốc khi chỉ để thua 0-1 trước ĐKVĐ Ulsan Hyundai. Dù là tân binh tại đấu trường châu Á, đội bóng "hậu duệ Thể Công" vẫn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh thi đấu đáng nể.

Tới lượt trận thứ hai, Viettel bùng nổ khi được gặp Kaya FC - một đối thủ vừa sức hơn. Những Hoàng Đức, Caique... liên tục bắn phá khung thành đối phương, tạo nên chiến thắng đậm đà 5-0.

Bình luận về chiến thắng này, tờ Sohu (Trung Quốc) viết: "CLB Viettel hoàn toàn áp đảo, tung ra tới 19 pha dứt điểm trong cả trận đấu, 7 trong số đó đi trúng đích và 5 lần chuyển thành bàn thắng. Họ đánh bại Kaya với tỉ số cách biệt 5-0.

Sau 2 lượt trận, Viettel tạm xếp nhì bảng, bằng điểm với BG Pathum United nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +1). Ulsan Hyundai đứng đầu bảng với 2 trận toàn thắng. Trong khi Kaya xếp cuối, chưa có điểm nào và hiệu số -8".

Tương phản với chiến thắng của CLB Viettel là màn trình diễn đến từ đại diện Chinese Super League Bắc Kinh Quốc An. Trong trận gặp Kawasaki Frontale, Bắc Kinh Quốc An nhận 2 bàn thua chỉ trong 8 phút đầu tiên và cuối cùng rời sân với kết quả thua 0-7.

Mùa giải này, các đội bóng Trung Quốc xác định "buông" AFC Champions League vì còn bận lịch thi đấu trong nước. Tuy nhiên, tỉ số 0-7 vẫn khiến cho truyền thông đất nước tỷ dân cảm thấy giận dữ.

Bắc Kinh Quốc An (áo xanh lá cây) để thua tới 0-7 trước Kawasaki Frontale.

Tờ Sohu chỉ ra 3 thống kê đáng xấu hổ của Bắc Kinh Quốc An: "Thứ nhất, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh Quốc An bại trận trước Kawasaki Frontale. Trong cả 2 lần gặp nhau trước, Bắc Kinh Quốc An đều giành chiến thắng.

Thứ hai, tỉ số 0-7 là thất bại nặng nề nhất mà bóng đá Trung Quốc phải nhận tính đến thời điểm này tại AFC Champions League, vượt qua cả trận thua 0-3 trước đó của Quảng Châu.

Thứ ba, 0-7 cũng là trận thua đậm nhất Bắc Kinh Quốc An phải nhận trong lịch sử tham dự các giải đấu châu lục. Quá thất vọng cho đội bóng mùa trước còn vào đến tận vòng tứ kết".