"Khát khao của lứa trẻ sẽ giúp ĐT Việt Nam thăng hoa trước Nepal"

Vào lúc 19h30 ngày hôm nay, 9/10, ĐT Việt Nam đón tiếp Nepal ở bảng F, vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Trước thềm trận đấu này, ĐTQG gây chú ý khi HLV Kim Sang-sik loại nhiều cựu binh, gọi tới 8 cầu thủ U23 lên tham dự. Nhiều người tự hỏi, không biết ông Kim Sang-sik sẽ trẻ hóa ĐT Việt Nam tới mức nào trước đối thủ "dễ thở" như Nepal.

Về chuyện này, BLV Quang Huy nói: "Việc HLV Kim Sang-sik triệu tập tới 8 cầu thủ U23 để tiến hành trẻ hóa tuyển Việt Nam là tốt. Đây là một mũi tên bắn trúng 2 đích của ông Kim. Trẻ hóa làm đa dạng lối chơi của đội tuyển, đồng thời tăng sức mạnh cho U23 Việt Nam.

Các cầu thủ trẻ được cọ xát tối đa cho SEA Games và VCK U23 châu Á 2026. Những trải nghiệm sắp tới giúp họ có sự trưởng thành. Tôi đánh giá những cầu thủ U23 được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lần này đều có chất lượng, chuyên môn không thua kém đàn anh. Họ chỉ thiếu kinh nghiệm thi đấu".

Sau chức vô địch AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đổi mới mạnh mẽ ĐT Việt Nam.

BLV Quang Huy phân tích thêm: "HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam hướng tới 3 điểm, thậm chí muốn thắng đậm Nepal để so đọ về hiệu số ở bảng F. Ngoài ra, ông Kim cũng muốn tạo ra một lối chơi đa dạng, hấp dẫn, có sự kết nối nhiều vị trí với nhau. Với cá nhân tôi đặc biệt kỳ vọng tuyển Việt Nam khi đang có sức trẻ như hiện tại. Có sức trẻ chúng ta mới chơi thăng hoa vì các cầu thủ khao khát thể hiện".

Trong 2 trận đấu với Nepal, Quang Hải đều vắng mặt vì chấn thương. Bởi vậy, NHM đang rất chờ đợi ĐT Việt Nam sẽ vận hành ra sao với những nhân tố trẻ, cũng như một thủ lĩnh khác trên hàng công.

HLV Kim Sang-sik "rèn quân" bằng 2 trận đấu Nepal để hướng về màn tái ngộ Malaysia tháng Ba năm 2026.

Đoạt 6 điểm trước Nepal không khó. Cái khó là thông qua 2 trận tới, ĐT Việt Nam cần hoàn thiện hơn để hướng về màn tái ngộ Malaysia ở tháng Ba năm sau. Hiện vẫn chưa biết Malaysia liệu có bị trừ điểm ở bảng F hay không, và dù họ có không được dùng 7 cầu thủ "nhập lậu" thì vẫn có nhiều cầu thủ nhập tịch khác.

Bởi thế, ĐT Việt Nam cần cải thiện sức mạnh tối đa, hòng tự mình chủ động trong việc cạnh tranh cùng Những chú hổ.

Theo dự kiến, tới tháng Ba năm sau, ĐT Việt Nam có thể sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, trong đó quan trọng nhất là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son. Vì vậy, bài toán với HLV Kim Sang-sik lúc này là hoàn thiện một bệ phóng với các cầu thủ nội, để rồi thăng hoa khi ghép thêm các cầu thủ nhập tịch!