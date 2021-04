Khán giả xếp hàng từ 6h sáng, dài hơn 1 km mua vé xem Công Phượng đối đầu Quang Hải

Trận đấu giữa HAGL gặp Hà Nội diễn ra lúc 17h chiều nay đang nóng lên từng giờ. Rất nhiều NHM sẵn sàng xếp hàng từ 6h chỉ để sở hữu được tấm vé vào sân, họ tới đây trước 2 tiếng đồng hồ, xếp hàng dài hơn cả km với hi vọng có vé trong tay.

Việc đến sân sớm với những CĐV ở ngay tại TP.Pleiku thì quá đơn giản, những vẫn có những người dân từ các huyện xa như An Khê, Đắk Đoa hay Kon Tum cũng đã xuống đây rất sớm để xếp hàng mua vé xem Công Phượng đối đầu Quang Hải.

"Trận này mà không xem thì còn xem trận nào. Tôi ở Kon Tum, rất khó để có thể xem những tuyển thủ ĐT Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Quang Hải, Duy Mạnh hay Đình Trọng thi đấu. Nếu không mua được vé chính ngạch, tôi sẵn sàng mua vé chợ đen", anh Đỗ Hoàng Minh đến từ Kon Tum cho hay.

CĐV xếp hàng dài từ Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Gia Lai dài hơn 1 km xuống tận phòng vé số 1, sân Pleiku. Ảnh: Thái Hải.

Sẵn sàng đứng chờ gần 2 tiếng đồng hồ mua vé, NHM không quản ngại mệt mỏi để xem trận đấu được xem như là ĐT Việt Nam thu nhỏ. Thế nhưng, với những CĐV lớn tuổi, họ khá bực mình và đưa ra giải pháp đối với bầu Đức, chú Khải Long ở gần sân cho hay:

"Tôi nghĩ, bầu Đức và HAGL nên nghĩ ra cách gì đó để giúp NHM mua vé dễ dàng hơn. Tôi xem HAGL từ thời ông ấy mới làm bóng đá, từng xếp hàng nhiều lần rồi nhưng đến lúc này vẫn chưa có giải pháp nào để giúp chúng tôi mua vé dễ hơn".

Sức hút của NHM phố Núi là có thật. Bởi để sở hữu trên tay tấm vé xem Công Phượng đối đầu Quang Hải chiều nay, có người sẵn sàng bị phạt ngụi vì lỗi đổ ô tô tại nơi cấm đậu xem, lao vào trong chen lấn, xếp hàng để chờ đến giờ mua vé.

Một chiếc xe ô tô của CĐV xếp hàng mua vé bị CSGT xử phạt ngụi. Ảnh: Thái Hải.

Theo như chia sẻ của một thành viên BTC sân Pleiku, để đảm bảo công tác an ninh thời điểm vé được bán vào lúc 8h sáng, đã có 20 CSCĐ được huy động để bảo vệ an ninh, tránh tình trạng chen lấn, giành giật vé. Vé trận này được bán với các mệnh giá A1: 80.000 VNĐ, A2, 3: 60.000 VNĐ, B: 50.000 VNĐ, D: 40.000 VNĐ và C: 20.000 VNĐ.

Trong khi NHM khó khăn để mua được vé với đúng giá niêm yết thì phe vé, vé chợ đen vẫn hoạt động mạnh. Khi hỏi một cặp vé A2 bán bao nhiêu, những người này rao bán 600.000/ cặp, đắt gấp 10 lần so với giá được bán ra.

Tuy nhiên, những CĐV đến sau, không kịp xếp hàng mua vé vẫn đành bấm bụng để mua vé với giá cắt cổ, để chiều nay được vào sân xem ĐT Việt Nam thu nhỏ thi đấu. Và để giảm tải cho sân chính, HAGL đã tiến hành lắp thêm màn hình 400 inch, phục vụ ghế ngồi, nước uống miễn phí cho CĐV.

Lực lượng CSCĐ được huy động để bảo vệ an ninh khi vé được mở bán lúc 8h sáng nay. Ảnh: Thái Hải.