KHẨN CẤP: Thu hồi 1 sản phẩm xịt mũi do nhiễm khuẩn cực nguy hiểm!

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày thứ Tư đã thông báo về việc thu hồi trên toàn nước Mỹ đối với một lô thuốc xịt mũi ReBoost Nasal Spray, do phát hiện sản phẩm bị nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn ở mức độ không an toàn.

Theo FDA, quá trình kiểm tra cho thấy một lô ReBoost Nasal Spray có chứa nấm men, nấm mốc và các vi sinh vật khác, bao gồm vi khuẩn Achromobacter. Đây là loại vi khuẩn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, đặc biệt nguy hiểm với những người có hệ miễn dịch suy yếu, thậm chí có thể dẫn tới các ca nhiễm trùng đe dọa tính mạng.

Tính đến thời điểm hiện tại, FDA cho biết chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp bệnh lý nào liên quan trực tiếp tới việc sử dụng sản phẩm bị thu hồi.

Cách nhận diện sản phẩm thuốc xịt mũi bị thu hồi

Sản phẩm bị ảnh hưởng do công ty MediNatura New Mexico Inc. sản xuất, có các thông tin nhận diện như sau:

Tên sản phẩm: ReBoost Nasal Spray Dung tích: 0,68 fl oz (20 mL) Mã NDC: 62795-4005-9 Mã UPC: 787647 10186 3 Số lô: 224268 Hạn sử dụng: 12/2027

Lô thuốc xịt mũi này được phân phối trên toàn nước Mỹ, thông qua các cửa hàng bán lẻ và kênh mua sắm trực tuyến trên website chính thức của MediNatura.

FDA khuyến cáo người dân kiểm tra ngay tủ thuốc trong gia đình. Nếu đang sở hữu sản phẩm thuộc lô bị thu hồi, người dùng tuyệt đối không tiếp tục sử dụng và nên mang sản phẩm trở lại nơi mua để được hoàn tiền.

Nếu nghi ngờ đã sử dụng sản phẩm bị nhiễm khuẩn và xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe, FDA khuyến nghị người dân cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Đồng thời, các trường hợp gặp tác dụng phụ có thể được báo cáo tới chương trình MedWatch của FDA để phục vụ công tác giám sát an toàn dược phẩm.

