Khám xét nhà Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế Lâm Đồng

Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét nơi làm việc của ông Đoàn Quang Huy - Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế (nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế) nằm trong khuôn viên Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng.



Công an đến nhà riêng của ông Huy để khám xét. Ảnh: P.K.

Sau khi khám xét nơi làm việc của ông Huy, công an đưa đi một số thùng tài liệu. Lực lượng chức năng sau đó đưa ông Huy cùng một người khác - được cho là có liên quan - rời Trung tâm Hành chính.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Huy tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Theo một số thông tin, việc khám xét và thu giữ tài liệu để phục vụ điều tra sai phạm liên quan đến hoạt động phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Phóng viên đã cố gắng liên lạc với lãnh đạo Sở Y tế nhưng người đứng đầu cơ quan này bấm máy bận còn một số Phó giám đốc thì không phát ngôn.