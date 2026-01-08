Đại công trường 60.000 tỷ đồng phía Nam đảo Ngọc đang "thức" cùng sóng biển. Những kỷ lục thế giới về tốc độ và quy mô đang dần hình thành trong cuộc đua nước rút đón APEC 2027.

Nắng chiều những ngày cuối tháng 12 vẫn đổ lửa xuống xã Dương Tơ, Đặc khu Phú Quốc. Dù mặt trời đã ngả về Tây, cái nắng hanh hao đặc trưng của mùa khô phương Nam vẫn chưa hề giảm nhiệt. Gió từ biển thổi vào mạnh mẽ, mang theo hơi mát và đậm vị mặn mòi. Sự tĩnh lặng thơ mộng thường thấy của đảo Ngọc dường như phải dừng lại ngay mép rào tôn xanh của các công trường. Bên trong, tiếng động cơ của hàng trăm xe lu, máy xúc, cần cẩu gầm gào tạo nên một bản hòa âm hối hả, át cả tiếng sóng vỗ bờ.

Công trường cụm công trình phục vụ Hội nghị APEC hồi cuối tháng 12

Từ độ cao vài trăm mét, nhìn xuống qua ống kính flycam, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện hữu - nơi từng là niềm tự hào hạ tầng của An Giang - bỗng trở nên nhỏ bé như một mô hình đồ chơi nằm lọt thỏm giữa đại công trường mở rộng khổng lồ bao quanh. Màu xanh xám cũ kỹ của đường băng số 1 và nhà ga cũ bị lấn át hoàn toàn bởi màu nâu xám, lổn nhổn của hàng trăm ha đất đá vừa được san ủi phẳng lì. Những chiếc xe tải hạng nặng nối đuôi nhau như đàn kiến, lầm lũi di chuyển trong công trường nhộn nhịp. Đó là những hình ảnh sống động nhất về quy mô của "chiến dịch" nâng cấp hạ tầng lớn nhất lịch sử Đảo Ngọc. Một cuộc "thay da đổi thịt" trị giá hơn 60.000 tỷ đồng đang diễn ra, không có dấu hiệu ngơi nghỉ dù hoàng hôn đang dần buông.

Khám phá chi tiết các dự án khủng phục vụ sự kiện APEC ở đặc khu Phú Quốc Nhấn vào từng vị trí chấm đỏ trong bản đồ hoặc click chuột vào từng số dự án phía bên phải bản đồ để xem chi tiết dự án.

Dự án trọng điểm APEC --- Chỉ đường Google Maps

PHẦN 01 KỶ LỤC

TẠI 'SIÊU SÂN BAY'

Trên nền đất đá mấp mô, những cánh tay cẩu tháp vươn dài, cắt ngang bầu trời chiều xiên khoai. Hàng nghìn công nhân, kỹ sư với làn da sạm đen, cháy nắng vì gió biển vẫn miệt mài bám trụ tại các vị trí thi công. Họ đang chạy đua để giành giật từng giờ nắng ráo, đẩy nhanh tiến độ san lấp trước khi màn đêm buông xuống. Đây là "mặt trận" trọng điểm: Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Với tổng mức đầu tư lên tới gần 26.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD) do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, công trình này mang sứ mệnh biến Phú Quốc thành một trung tâm hàng không quốc tế thực thụ.

Trượt để so sánh: Hiện trạng thi công và Phối cảnh hoàn thiện

Tại hiện trường, Nhà ga T2 mang hình tượng "Phượng Hoàng lửa" (thiết kế bởi CPG Consultants - Singapore và Artelia Airport - Pháp) và Nhà ga VIP hình "Đại bàng biển" đang lớn lên từng ngày. Trực tiếp chỉ đạo tại công trường, ông Lê Minh Thuận, Trưởng bộ phận hạ tầng không giấu được sự tự hào: "Bình quân mỗi tháng, đơn vị thi công đóng, ép tới 700 cọc lớn. Chỉ sau 4 tháng, nhà thầu đã thi công hạng mục nhà ga VIP và Nhà ga T2 lên đến tầng 4, hướng tới mục tiêu hoàn thiện vào tháng 3/2027”." Theo ghi nhận, hạng mục đường cất, hạ cánh số 2 đến nay đã đạt khoảng 30% khối lượng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu huy động hết công suất máy móc, nhân lực để gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Các đơn vị đang phấn đấu hoàn thiện hạng mục này sau 18 tháng thi công, ghi dấu tiến độ kỷ lục về xây dựng, hoàn thành công trình nhà ga của ngành hàng không.

THIẾT KẾ TỔNG THỂ SÂN BAY Trượt hoặc nhấn mũi tên để xem thêm

Không chỉ "nhanh", công trình còn phải "tinh". Nhà ga VIP rộng 6.000 m2 được thiết kế bởi KTS Marco Casamonti (người Ý) – cha đẻ của siêu phẩm Cầu Hôn. Lấy cảm hứng từ Đại bàng biển, nơi đây sẽ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia với tiêu chuẩn an ninh và sang trọng bậc nhất. Hiện tại, 100% kết cấu thô và thép của nhà ga VIP đã hoàn tất, hệ thống cơ điện (MEP) đang được lắp đặt. Đáng chú ý, "bộ não" điều hành sân bay sẽ được chuyển giao công nghệ từ Changi Airport Group (Singapore). Mô hình Quản lý tổng thể (TAM), hệ thống sinh trắc học "không chạm", soi chiếu an ninh 3D từ Smiths Detection (Đức) sẽ giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 15-20 giây/người.

Video: Phối cảnh dự án mở rộng sân bay Phú Quốc

PHẦN 02 KIẾN TẠO NHỮNG 'KỲ QUAN'

BÊN BỜ SÓNG

Công trường thi công cụm công trình phục vụ APEC

Rời khu vực công trường sân bay, con đường dẫn về phía Nam đảo đầy gió và nắng. Cụm công trình phục vụ APEC (tổng vốn 21.860 tỷ đồng) hiện ra sát mép nước. Hình hài của một tổ hợp kiến trúc mang triết lý "Trời tròn - Đất vuông" đã rõ nét. Khối hình vuông vững chãi là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm. Tại đây, các kỹ sư đang giải một bài toán kết cấu thách thức bậc nhất thế giới hiện nay: Tạo ra một Ballroom rộng tới 11.050 m2 hoàn toàn không có cột.

Trung tâm Hội nghị: Cảnh thi công hiện tại và phối cảnh hoàn thiện

Đại diện Ban Quản lý dự án vừa lau mồ hôi, vừa say sưa giải thích về kỷ lục này. Để dễ hình dung, Caesars Forum ở Las Vegas - nơi giữ kỷ lục thế giới hiện nay - cũng chỉ hơn 10.000 m2. “Khi hoàn thành, Việt Nam sẽ sở hữu không gian hội nghị không cột lớn nhất thế giới, sức chứa lên tới 10.000 người”. Nằm bên cạnh khối hình vuông đó là Nhà hát đa năng hình tròn – biểu tượng của Trời. Công trình này đang được thi công phần vỏ với họa tiết lấy cảm hứng từ vảy Rồng và lũy tre làng. Mái nhà hát được nâng đỡ bởi 50 cột trụ, tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển. Sự tỉ mỉ hiện diện trong từng chi tiết với sự tham gia của các đơn vị hàng đầu Mỹ như SOM, Apeiro và "gã khổng lồ" nghệ thuật Cirque du Soleil (Canada). "Công trình Trung tâm Hội nghị - Triển lãm thuộc phân Khu S3 đã hoàn thành 100% phần móng và đạt 31% phần thô. Chúng tôi đang kiến tạo một không gian nơi thơ ca gặp gỡ kỹ thuật, bản sắc địa phương sánh vai cùng tinh thần quốc tế."



(Đại diện Ban Quản lý Dự án Cụm công trình APEC)

Nhà hát Đa năng: Kiến trúc Vảy Rồng

KIẾN TRÚC NHÀ HÁT ĐA NĂNG Trượt hoặc nhấn mũi tên để xem thêm

Video: Cận cảnh Trung tâm Hội nghị APEC

PHẦN 03 GIẤC MƠ TÀU ĐIỆN VÀ

MẠCH MÁU GIAO THÔNG

Hạ tầng giao thông đồng bộ

Một cơ thể khỏe mạnh không thể thiếu hệ thống mạch máu thông suốt. Để kết nối sân bay với khu vực hội nghị, hệ thống giao thông huyết mạch của Phú Quốc đang chạy đua từng giờ. Tuyến đường tỉnh ĐT.975 – trục xương sống phía Nam đảo – đang được mở rộng lên 62m với 10 làn xe, đã được giải phóng mặt bằng hoàn tất và hàng trăm máy móc, công nhân hối hả thi công. Con đường này sẽ đấu nối trực tiếp vào Đại lộ APEC dài 3km, rộng 68m, dẫn thẳng vào trung tâm sự kiện. Nhưng điểm nhấn đột phá nhất, gây tò mò nhất cho người dân đảo, nằm ở dải đất chạy dọc song song tuyến đường này. Dài hàng chục km, con đường nay trở thành công trường thi công tuyến đường sắt đô thị (LRT) đầu tiên của đảo.

Tuyến đường tỉnh ĐT.975 – trục xương sống phía Nam đảo

Với tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT, tuyến tàu điện nhẹ dài 17,7 km này là mảnh ghép hoàn thiện cho bức tranh đô thị hiện đại. Tốc độ thiết kế 70-100 km/h sẽ giúp việc di chuyển từ sân bay về trung tâm hội nghị chỉ tính bằng phút. "Các dự án giao thông này không chỉ đón APEC 2027 mà còn giúp Phú Quốc hiện thực hiện ước mơ hoàn thiện hạ tầng hiện đại và là điểm đến hấp dẫn, đẳng cấp, đáng sống trong mắt khách quốc tế."



— Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Đồ họa tuyến tàu điện nhẹ LRT

PHẦN 04 VẬN HỘI 'HÓA RỒNG'

CỦA ĐẢO NGỌC

Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống biển Tây, nhuộm đỏ cả một vùng trời, những ánh đèn cao áp trên đại công trường vụt sáng, thay thế cho ánh sáng tự nhiên. Một ca làm việc mới lại bắt đầu. Sự chuyển động không ngừng nghỉ này tại Phú Quốc không chỉ đơn thuần để phục vụ một tuần lễ hội nghị. Đó là sự chuẩn bị cho một vận hội mới, một cú hích lịch sử để Phú Quốc thoát khỏi chiếc áo chật hẹp của một điểm đến du lịch đơn thuần, vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, thương mại và ngoại giao tầm cỡ quốc tế. Các chuyên gia kinh tế hàng đầu đều có chung nhận định: Chưa bao giờ Phú Quốc hội tụ đủ "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa" như lúc này.

Đảo Ngọc về đêm

Ông Nguyễn Văn Thắng Bộ trưởng Bộ Tài chính "Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2027 ở Phú Quốc là vinh dự và cũng là để quảng bá hình ảnh quốc gia, du lịch Phú Quốc mang tầm cỡ quốc tế đến với du khách trên thế giới." Tiến sĩ Võ Trí Thành Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh "Việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai APEC 2027 mở ra cơ hội định vị lại vai trò của đảo Ngọc, không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là trung tâm kinh tế biển, thương mại - dịch vụ mang tầm khu vực."