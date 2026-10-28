Khai mở "Chiến thắng kép" cùng bia Huda: Niềm vui trúng lớn song hành cùng dựng xây quê hương miền Trung

Nối dài hành trình gắn kết cùng dải đất miền Trung, Huda chính thức đưa sáng kiến "Chiến thắng kép" vào chương trình "Mở Huda, chân thành gắn kết".

‏Với mỗi chiếc nắp trúng giải đặc biệt 100 triệu đồng tiền mặt, Huda sẽ đồng hành cùng người trúng thưởng đóng góp thêm 100 triệu đồng để vun đắp quê hương‏‏, ‏‏biến khoảnh khắc thưởng thức bia mỗi ngày thành cơ hội thiết thực để cộng đồng cùng chung tay vun đắp quê hương‏

‏Giải mã cơ chế "Chiến thắng kép" 1:1: Rinh lộc về tay, trao quyền dựng xây Miền Trung‏

Huda tiếp nối tinh thần Chân Thành Gắn Kết thông qua chương trình CSR Liên Minh Chân Thành, cùng người miền Trung vun đắp quê nhà.‏‏

‏Từ tiếng khui bia giòn giã cùng sắc xanh quen thuộc gắn kết bao thế hệ người dân miền Trung trong những dịp hội ngộ, Huda tiếp tục nối dài tinh thần "chân thành gắn kết" thành nghĩa đồng bào qua nền tảng CSR dài hạn mang tên Liên Minh Chân Thành, mở màn bằng sáng kiến "Chiến thắng kép" được tích hợp trực tiếp vào chương trình khuyến mại "Mở Huda, Chân Thành Gắn Kết" với mong muốn cùng người tiêu dùng "Săn nắp trăm triệu, vun đắp miền Trung" .‏

‏Điểm độc đáo của chương trình nằm ở cơ chế đối ứng 1:1 trực tiếp từ giải thưởng lớn. Cứ mỗi khách hàng bật nắp lon hoặc nắp chai trúng giải đặc biệt 100 triệu đồng tiền mặt, Huda sẽ cùng người trúng thưởng đóng góp thêm 100 triệu đồng để hỗ trợ bà con miền Trung. Khoản đối ứng này nằm trong tổng ngân sách 2 tỷ đồng mà bia Huda cùng khách hàng đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội tại miền Trung, tiếp tục khẳng định cam kết của thương hiệu trong hành trình vun đắp quê hương. Sáng kiến này biến thao tác bật nắp quen thuộc mỗi ngày giờ đây mang một sứ mệnh lớn lao hơn: đưa người tiêu dùng bước lên vị thế của một "đồng minh đích thực", đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Song song đó, Huda cũng mang đến hàng triệu giải thưởng 10.000 đồng cho người tiêu dùng với mong muốn lan tỏa niềm vui may mắn rộng khắp.‏

‏Cơn sốt "săn nắp" rộn ràng khắp dải đất miền Trung‏

‏Hưởng ứng lời kêu gọi từ sáng kiến "Săn nắp trăm triệu, vun đắp miền Trung" trên khắp các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt biển LED OOH và điểm bán khắp Miền Trung,‏‏ ‏‏đường đua săn nắp trăm triệu của bia Huda đang nhanh chóng bùng nổ và lan tỏa sức nóng khắp các địa phương. Ngay trong những tuần đầu tiên, 5 chiếc nắp trúng giải đặc biệt 100 triệu đồng đầu tiên đã chính thức lộ diện. Chủ nhân nắp vàng đầu tiên được ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị. 4 chiếc nắp vàng tiếp theo lần lượt thuộc về các khách hàng may mắn tại Nghệ An và Huế.‏

Những thành viên đầu tiên của "Liên Minh Chân Thành" đã lộ diện, thành công săn nắp trăm triệu và mở khoá khoản hỗ trợ 500 triệu vun đắp miền Trung cùng Huda‏

‏Sự xuất hiện của những chủ nhân đầu tiên đã thổi bùng hứng khởi tại các điểm bán và từng bàn tiệc. Cầm trên tay chiếc nắp trúng 100 triệu đồng, niềm vui của người trúng giải còn song hành cùng niềm tự hào khi biết rằng chính cú bật nắp của mình đã mang thêm 100 triệu đồng đối ứng về hỗ trợ trực tiếp cho bà con quê hương. Hiện tại, vẫn còn 15 chiếc nắp trăm triệu đang chờ đợi những chủ nhân tiếp theo khui mở để nhập hội Liên Minh Chân Thành, cùng Huda đóng góp cho Miền Trung‏

‏Hiện thực hóa nguồn quỹ: Chuyển hóa từng nắp chai thành hành động thiết thực vun đắp miền Trung‏

Bia Huda tiếp tục gắn kết sâu sắc với người tiêu dùng thông qua chuỗi hoạt động kích hoạt thương hiệu và vinh danh‏

‏Để tinh thần "Liên Minh Chân Thành" hòa cùng nhịp sống đời thường, Huda đang tiếp tục kết nối sâu sắc với người tiêu dùng trực tiếp tại khắp các điểm bán thuộc kênh quán ăn, nhà hàng thông qua chuỗi hoạt động kích hoạt thương hiệu và vinh danh trang trọng. ‏

‏Cùng với đó, nhãn hàng lần đầu tiên giới thiệu chiếc huy hiệu chứng nhận thành viên Liên Minh Chân Thành được khắc tên trân trọng trên nắp Huda trong khuôn khổ sự kiện, như một lời tri ân gửi đến từng cá nhân đã đồng hành dựng xây xứ sở.‏

‏Song song đó, toàn bộ nguồn kinh phí 2 tỷ đồng được Huda phối hợp cùng chính quyền địa phương giải ngân minh bạch, nhằm xây dựng nhà ở, hỗ trợ y tế cộng đồng và các hoạt động an sinh xã hội khác. Đây là viên gạch nền móng đầu tiên cho trụ cột "Hỗ trợ thiết thực" của Liên Minh Chân Thành trong năm 2026, tạo tiền đề mở rộng quy mô cùng các tổ chức lớn nhằm kiến tạo "Tấm khiên tự nhiên" bền bỉ che chở dải đất miền Trung qua bao năm tháng.‏

‏Tiếng khui bia quen thuộc mỗi ngày giờ đây đã trở thành nhịp đập chung của sự sẻ chia. Nâng ly Huda hôm nay không chỉ để sẻ chia khoảnh khắc kết nối thân tình, mà còn là cách người con miền Trung cùng nhau viết tiếp hành trình gắn kết và che chở cho quê nhà.‏

‏Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

‏‏HUDA là thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, thành viên Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch.

‎‏Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.

‏*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.‏