Khách sạn lâu đời trên đường lên đỉnh Everest cháy đỏ rực giữa tuyết dày 60 cm, toàn bộ tài sản cùng lượng lớn tiền mặt bị thiêu rụi

Một khách sạn lâu đời tại làng Dingboche, điểm dừng chân quen thuộc của những người trekking đến Everest Base Camp, đã bị lửa thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 30/10.

Theo đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 11h ngày 30/10 (giờ địa phương) tại khu vực nhà bếp của khách sạn Good Luck, nằm ở làng Dingboche, Nepal. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ tòa nhà.

Arjun Gurung, một hướng dẫn viên trekking có mặt tại hiện trường, cho biết mọi người gần như bất lực trước đám cháy.

“Chúng tôi không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn khách sạn cháy rụi”, Gurung kể lại.

Khách sạn Good Luck thuộc sở hữu của ông Kul Bahadur Tamang, nằm ở độ cao 4.410 m so với mực nước biển. Đây là một trong những khách sạn lâu đời nhất tại Dingboche, đồng thời là điểm nghỉ chân và thích nghi với độ cao quen thuộc của du khách trước khi tiếp tục hành trình đến Everest Base Camp (Trại nền Everest).

Clip: Sky News

Ảnh: Everest Chronicle

Theo Gurung, trong khu vực bếp có nhiều bình gas phục vụ việc nấu nướng. Đây là một trong những yếu tố khiến công tác khống chế đám cháy trở nên đặc biệt khó khăn.

“Có rất nhiều bình gas trong bếp. Điều này khiến việc dập lửa gần như bất khả thi”, người hướng dẫn viên cho biết.

Các hướng dẫn viên người Nepal cùng nhân viên phục vụ hoạt động trekking đã nhanh chóng có mặt, tìm cách hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, khi họ tiếp cận, ngọn lửa đã lan rộng và vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đáng chú ý, vụ hỏa hoạn xảy ra trong lúc nhiều du khách và người lưu trú đang trú lại bên trong khách sạn giữa thời tiết khắc nghiệt. Tuyết đã bắt đầu rơi liên tục từ tối 29/10. Đến thời điểm xảy ra cháy, khu vực này đã có lớp tuyết dày hơn 60 cm và dự báo tuyết tiếp tục rơi đến hết ngày 31/10.

Thời tiết xấu cũng khiến nhiều người đang trên hành trình chinh phục Everest Base Camp bị mắc kẹt tại Dingboche. Các chuyến đi lên cao hoặc xuống núi đều phải tạm dừng do điều kiện thời tiết bất lợi.

“Chúng tôi không thể đi lên cao hơn cũng không thể xuống núi. Chúng tôi sẽ phải mắc kẹt ở đây vài ngày, chờ thời tiết tốt lên”, Gurung chia sẻ.

Rất may, vụ hỏa hoạn không ghi nhận trường hợp thương vong. Các khách sạn nằm cạnh Good Luck cũng không bị ảnh hưởng.

Theo Gurung, việc công trình sử dụng nhiều vật liệu gỗ đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn. Một lượng lớn tiền mặt được cho là cũng đã bị thiêu hủy trong vụ cháy. Tại khu định cư hẻo lánh này, người dân và các cơ sở kinh doanh thường giữ tiền mặt ngay tại nơi ở hoặc nơi làm việc do không có ngân hàng ở gần.

Chứng kiến khách sạn quen thuộc bị thiêu rụi, Gurung - người từng nhiều lần lưu trú tại Good Luck trong những chuyến trekking trước đây, không khỏi tiếc nuối:

“Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở khách sạn này. Thật đau lòng khi phải chứng kiến cảnh tượng đó”

Nguồn: Sky News, Everest Chronicle