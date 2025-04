Khách mua 1 chỉ vàng, cửa hàng hẹn 10 ngày sau trả

Sáng 17/4, người dân vẫn tấp nập mua vàng dù giá đắt nhất lịch sử.

Sáng nay, bất chấp giá vàng tiếp tục phi mã và đắt chưa từng có, người dân vẫn ùn ùn kéo đến phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để xếp hàng chờ mua. Dòng người đứng kín vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường, nhẫn nại đợi đến lượt được giao dịch.

Nhu cầu mua quá cao khiến nhiều cửa hàng "cháy vàng", có nơi phải hẹn khách sau 10 ngày mới trả vàng.

" Thấy cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đông quá nên tôi chuyển sang cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải để mua. Tuy nhiên bên này cũng chỉ bán 1 chỉ vàng nhẫn và hẹn tôi 10 ngày sau đến lấy vàng. Tuy nhiên, có khách cũng như tôi sau 10 ngày quay lại nhưng cửa hàng hiện vẫn chưa có vàng nên đành chờ thêm ", một vị khách kể.

Hàng trăm người xếp hàng dài chờ mua vàng sáng 17/4.

Nhân viên cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải cũng xác nhận: " Hiện tại, khách muốn mua 1 chỉ vàng nhẫn thì cửa hàng sẽ hẹn sau 10 - 20 ngày đến nhận vàng. Với những khách có nhu cầu bán lại thì cửa hàng vẫn thu mua bình thường ".

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng chứng kiến cảnh hàng dài người dân đứng chờ. Theo quan sát từ 9h đến trưa, số lượng khách kéo đến hai cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông lên tới hơn 400 người.

Trước tình trạng khách hàng tăng đột biến, cửa hàng này phải chuẩn bị phiếu cho khách, nhưng đến 11h30 đã thông báo "cháy phiếu", hẹn khách quay lại vào buổi chiều. "Hiện tại, khách hàng có thể mua tối đa 1 cây vàng nhẫn, còn mua lẻ thì tối đa 2 chỉ vàng " nhân viên cửa hàng cho biết.

Bà Nguyễn Thị Lan (quận Đống Đa) kể: " Trưa nay tôi xin nghỉ làm sớm để đi mua vàng nhưng khi đến nơi cửa hàng lại thông báo đã hết phiếu xếp hàng rồi, giờ tôi có đứng xếp hàng cũng không được vào mua nữa" .

Nhân viên cửa hàng vàng phát phiếu cho khách xếp hàng chờ giao dịch vàng.

May mắn hơn khi đã có phiếu xếp hàng vàng nhưng ông Trần Anh Tuấn (quận Hoàn Kiếm) vẫn băn khoăn: " Dù lấy đã được phát phiếu lấy số để xếp hàng vào mua vàng nhưng xếp trước tôi phải đến gần 100 người, không biết bao lâu nữa mới đến lượt tôi vào mua vàng đây".

Một số cửa hàng khác như Doji hay Phú Quý trong sáng nay lại thông báo tạm ngưng bán vàng, chỉ nhận mua lại vàng của khách nếu có nhu cầu bán lại.

Xếp hàng 2 - 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt mua vàng, nhiều vị khách mệt mỏi vạ vật ngồi trên vỉa hè.

Lúc 13h, giá vàng miếng SJC được Doji và SJC niêm yết ở mốc 115,5 - 118 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 114 - 117 triệu đồng/lượng. Như vậy đây là mức đắt nhất lịch sử.

Nhận định về diễn biến của giá vàng thời gian tới, TS. Nguyễn Hồng Minh - nguyên Trưởng khoa Đầu tư, Đại học kinh tế Quốc dân - dự báo, trong dài hạn, với đà tăng như hiện nay, ngưỡng 150 triệu đồng/lượng vàng không còn là quá xa vời.

Cơ sở của nhận định này, theo ông Minh, đó là do những bất ổn địa chính trị và chính sách thuế quan của các nước. Việc này có thể tác động tiêu cực tới nền kinh tế của nhiều nước và các nhà đầu tư sẽ tìm đến điểm trú ẩn an toàn là vàng, vì về bản chất, vàng là một loại tiền tệ đặc biệt, có tính thanh khoản cao nhất.

Lượng khách hàng tăng đột biến khiến nhiều cửa hàng vàng quá tải.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng cảnh báo khi giá vàng lên cao như hiện nay sẽ hàm chứa rất nhiều rủi ro.

“ Bởi khi thị trường nóng sốt do khan hiếm và đến khi nó bão hòa thì sẽ rơi xuống rất nhanh. Ngoài ra là rủi ro do biến động trên thị trường, rủi ro do chênh lệch mua - bán. Vì thế người mua phải tính toán được rủi ro này để kiểm soát, quản lý rủi ro ”, ông Hiếu khuyến cáo.

Nhà đầu tư không nên mua đi bán lại theo kiểu "lướt sóng" vì thời điểm này sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời nên phân bổ nguồn lực tài chính của mình ra nhiều kênh. “Bên cạnh đó không nên để tâm lý đám đông kích động, chi phối, phải kiểm soát được tâm lý Fomo - hội chứng sợ bỏ lỡ”, ông Hiếu nhấn mạnh.