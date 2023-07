Khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba

Theo QQ , Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư là hai ngôi sao có nhiều duyên nợ với nhau. Theo cách phân chia trong giới giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba thuộc lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1990 (Nhiệt Ba sinh năm 1992), còn Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, thuộc lứa tiểu hoa đán 95.

Cả hai vốn không có nhiều liên quan, do mỹ nhân Tân Cương đã nổi tiếng sớm và bước lên hàng "đỉnh lưu" (minh tinh nổi tiếng nhất Trung Quốc) từ lâu, trong khi đó, Triệu Lộ Tư mới chỉ có danh tiếng khoảng 4 năm gần đây.

Tuy nhiên, năm 2020, hai diễn viên cùng tham gia phim cổ trang Trường Ca hành , họ liên tục được đưa lên bàn cân. Mặt khác, hiện tại sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều khó khăn, còn Triệu Lộ Tư đang là nhân tố được các nhà sản xuất ưu ái, thành tích ngày càng cao dẫn tới nhiều sự so sánh.

Nhiệt Ba thua đau khi đóng chung một phim

Đầu tiên, khi cùng tham gia Trường Ca hành , Triệu Lộ Tư vào vai em họ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tạo hình của người đẹp sinh năm 1998 được đánh giá là nữ tính, xinh xắn hơn mỹ nhân Tân Cương. Địch Lệ Nhiệt Ba có nét sắc sảo, đậm chất phương Tây, vốn không hợp với dòng phim cổ trang. Do đó, xuất hiện nhiều bài viết so sánh nhan sắc của hai nữ diễn viên 9X, thậm chí có người có rằng Triệu Lộ Tư dễ dàng đè bẹp Nhiệt Ba trong phim.

Bên cạnh đó, cặp đôi Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh trong Trường Ca hành cũng được yêu thích hơn nhờ ngoại hình đẹp, khoảng cách chiều cao lý tưởng và tương tác cuốn hút (nam ca sĩ cao 1,9 m, còn Triệu Lộ Tư cao 1,63 m).

Còn cặp Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba không khiến người xem thích thú, do Nhiệt Ba lớn hơn Ngô Lỗi 7 tuổi, ngoại hình già dặn hơn đàn em. Do đó, trong thời điểm phim phát sóng, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh nổi bật hơn so với cặp diễn viên chính.

Diễn xuất và khả năng ăn ý với bạn diễn kém của Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là nguyên nhân chính khiến thành tích của Trường Ca hành không như mong đợi.

Mối duyên nợ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư kéo dài khi ở dự án sau đó là Tinh hán xán lạn , Triệu Lộ Tư đóng cặp với Ngô Lỗi lại nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng do đẹp đôi, tạo nên những cảm xúc tốt trong phim. Thành tích của Tinh hán xán lạn cũng cao, trái ngược khi Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác với Ngô Lỗi.

Triệu Lộ Tư với vẻ ngoài được đánh giá đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba khi đóng phim.

Từ đó, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận định là khả năng tạo tương tác với bạn diễn kém hơn Triệu Lộ Tư. Đây cũng là nguyên nhân khiến các bộ phim của mỹ nhân Tân Cương không có thành tích tốt. Còn phim của Triệu Lộ Tư dù chỉ là dự án nhỏ cũng gây sốt với khán giả xem phim.

Như vậy, dù cùng đóng trong một dự án, hay hợp tác với cùng nam diễn viên, Địch Lệ Nhiệt Ba đều lép vế trước đàn em. Điều này khiến danh tiếng mỹ nhân Tân Cương ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt là khi Nhiệt Ba vốn nổi tiếng lâu hơn, có lượng người hâm mộ hùng hậu hơn, song không thể ngăn cản bước tiến của Triệu Lộ Tư.

Sự nghiệp lên xuống trái ngược của hai người đẹp

Hồi tháng 6, cả Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba đều có phim chính kịch lên sóng. Hai người đẹp vốn là diễn viên thần tượng, việc thử sức ở mảng phim chính kịch có ý nghĩa quan trọng với sự nghiệp cả hai, bởi thể loại phim này có tính thử thách diễn xuất nhiều hơn. Bên cạnh đó, phim ngôn tình không giúp các diễn viên nhận được giải thưởng diễn xuất chính thống, chỉ có đóng phim chính kịch, nghệ sĩ mới được công nhận về khả năng diễn xuất.

Dự án Hậu lãng của Triệu Lộ Tư lên sóng trước. Song, trong phim màn thể hiện của Triệu Lộ Tư bị đánh giá là kém cỏi, biểu cảm khoa trương, dùng sức nhiều khiến gương mặt trở nên thiếu tinh tế. Triệu Lộ Tư tự biến vai diễn của mình thành cô gái ồn ào, vô lý, thiếu giáo dưỡng.

Thế nhưng, trong lúc Triệu Lộ Tư đang nhận nhiều lời phê bình, bộ phim Công tố của Địch Lệ Nhiệt Ba lên sóng và cũng nhận nhiều đánh giá tiêu cực về diễn xuất, nội dung. Theo Sohu , Địch Lệ Nhiệt Ba đã giúp Triệu Lộ Tư tránh được sự chỉ trích, chê bai của công chúng. Thậm chí, phim Công tố còn có thành tích kém cỏi hơn so với Hậu lãng của Lộ Tư.

Đáng nói là giữa lúc Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi ngờ về diễn xuất, khả năng "gánh vác" dự án phim, thì Triệu Lộ Tư lại có tác phẩm khác lên sóng là Vụng trộm không thể giấu . Bộ phim ngôn tình này có nội dung giải trí, dễ xem, chỉ số truyền thông cao, hoàn toàn đè bẹp Công tố của mỹ nhân Tân Cương. Do đó, trên mạng xã hội nhận định: Triệu Lộ Tư là khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ diễn viên sinh năm 1998 làm nổi bật sự yếu kém của đàn chị.

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba liên tiếp thất bại, trong khi đó, phim do Triệu Lộ Tư đóng chính được khán giả yêu thích hơn.

Ngoài ra, QQ nhận xét hiện tại sự nghiệp của Triệu Lộ Tư thăng hoa. Cô là minh tinh được các nền tảng ưu ái, trao cho đảm nhiệm vai chính của nhiều dự án lớn, thành tích phim của Lộ Tư cũng khả quan. Cô đã tạo được tệp khán giả riêng theo dõi các tác phẩm của mình.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vấp phải nguy cơ sự nghiệp lúc bước sang tuổi 30. Cô loay hoay khi chuyển sang đóng phim chính kịch do diễn xuất còn hạn chế. Mặt khác, ở mảng phim ngôn tình thần tượng, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã đi đến cực hạn, dù nhiều năm nổi tiếng, cô không có tác phẩm bùng nổ gây ấn tượng mạnh.

Theo Sohu , Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư đang tạo nên cuộc đua thú vị trong giới giải trí Hoa ngữ. Sau khi Trịnh Sảng bị cấm hoạt động nghệ thuật, lứa diễn viên trẻ đang thiếu cái tên mới, tạo nên nhóm tứ tiểu hoa đán 9X nổi tiếng nhất cùng Châu Đông Vũ, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba. Liệu Triệu Lộ Tư có thể bứt phá để đứng ngang hàng với các đàn chị?