Kéo dài thời gian quan hệ nhờ 6 bí quyết từ chuyên gia

Thời gian quan hệ tình dục là mối quan tâm của nhiều cặp đôi. Hầu như nam giới nào cũng muốn kéo dài thời gian quan hệ để có thể làm hài lòng đối phương hơn.

Nhưng thời gian quan hệ của mỗi người là khác nhau và việc ‘kết thúc’ sớm có thể do nhiều nguyên nhân, ví dụ như căng thẳng, lo lắng về tiền bạc và chứng xuất tinh sớm.

Nếu bạn đang băn khoăn làm thế nào để kéo dài thời gian trên giường, hãy tham khảo các bí quyết dưới đây của chuyên gia.

Navin Khosla, dược sĩ tại From Mars - phòng khám online dành cho nam giới tại Anh, giải thích rằng xuất tinh sớm phổ biến hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Ông nói: "Nhiều người đàn ông không muốn nói về vấn đề này, nhưng trên thực tế, khoảng 40% đàn ông trải qua điều đó trong đời.

"Có hai loại xuất tinh sớm, đầu tiên là nguyên phát, khi bạn luôn gặp vấn đề này hoặc thứ phát, khi vấn đề mới xuất hiện đây. Cả hai thường do yếu tố tâm lý gây ra nhưng thứ phát có thể do cả tâm lý và thể chất, trong đó rượu là một lý do chính.

"Trò chuyện có thể là một giải pháp rất tốt trong việc này. Gốc rễ của vấn đề có thể không phải như bạn nghĩ. Bác sĩ trị liệu tình dục có thể là một sự trợ giúp quý giá, đặc biệt nếu bạn nghĩ điều này có thể liên quan đến chứng lo âu".

Dược sĩ Khosla nói thêm rằng gặp chuyên gia hoặc nói chuyện với nửa kia có thể giúp ích. Ngoài ra, dưới đây là sáu bí quyết bạn có thể làm để kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

1. Thử các vị trí mới

Các chuyên gia sức khỏe tại phòng khám From Mars cho biết tất cả chúng ta đều có vị trí quan hệ ưa thích, nhưng nếu bị xuất tinh sớm, bạn nên chọn những vị trí mà nam giới không thể thâm nhập sâu.

Các chuyên gia giải thích: "Những vị trí khó hơn có thể hữu ích, vì nam giới sẽ phải dành một chút sự chú ý cho điều đó.

"Hãy thử những vị trí mà nữ giới chủ động hơn vì điều này thường có thể làm giảm sức mạnh và ngăn nam giới thâm nhập quá sâu hoặc nhanh".

Các chuyên gia cho biết thêm: "Hãy dành chút thời gian để thay đổi tư thế thường xuyên trong khi quan hệ tình dục. Khi làm như vậy, bạn có thể mất một khoảng thời gian để nhập cuộc trở lại và điều này giúp bạn nghỉ ngơi một chút, làm chậm chuyển động".

2. Kỹ thuật tạm dừng

Mặc dù kỹ thuật tạm dừng không phải là một vị trí, nó có thể thực hiện khi cả quan hệ tình dục và thủ dâm.

Các chuyên gia nói rằng kỹ thuật này giúp ngăn chặn ‘dòng chảy’ trong dương vật và để ‘cậu nhỏ’ nghỉ ngơi trong chốc lát.

Họ giải thích: "Kỹ thuật này có thể khó khăn và cần rất nhiều sự tự chủ nhưng thực hành nó có thể giúp ích.

"Kỹ thuật này bao gồm 2 bước đơn giản - quan hệ tình dục cho đến khi bạn cảm thấy mình sắp xuất tinh, sau đó rút ra và bóp đầu dương vật trong vài giây cho đến khi cảm giác này trôi qua. Lặp lại và thực hành khi cần thiết".

3. Tập luyện thể dục thể thao

Không phải lúc nào bạn cũng cần những bài tập nặng để có thể tăng cường sinh lực. Bài tập Kegel có thể giúp ích.

Các chuyên gia cho biết: "Cơ sàn chậu của đàn ông nằm ngay dưới tuyến tiền liệt và trực tràng, và cũng giống như bất kỳ cơ nào khác, chúng có thể được tăng cường.

"Nếu cơ sàn chậu của bạn yếu hơn, bạn có thể khó trì hoãn việc xuất tinh hơn.

"Hãy đảm bảo giữ cho cơ săn chắc bằng cách siết chặt và thư giãn. Các bài tập Kegel cũng giúp (cả nam và nữ) tăng cường sức mạnh cho sàn chậu".

4. Bao cao su

Bao cao su có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi những căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và cũng có thể giúp nam giới kéo dài thời gian quan hệ.

Các chuyên gia cho biết: "Bao cao su có thể tạo thành một hàng rào bao quanh dương vật và giảm cảm giác một chút.

"Xuất tinh sớm thường là do quá nhạy cảm, vì vậy đây có thể là một giải pháp dễ dàng. Bao cao su dày hơn cũng sẽ làm giảm cảm giác".

5. Viagra

Thông thường, Viagra được sử dụng cho những người gặp khó khăn trong việc cương cứng, nhưng loại thuốc này cũng là một loại thuốc kê đơn được phát triển và thử nghiệm để điều trị chứng rối loạn cương dương.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó hiệu quả hơn kỹ thuật ‘tạm dừng".

Các chuyên gia nói thêm: "Tuy nhiên, hãy tìm hiểu và hỏi ý kiến chuyên gia trước khi dùng thuốc, đồng thời lưu ý về bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra.

"Ngoài ra còn có nhiều loại thuốc xịt, kem, chất bôi trơn, gel trì hoãn khác nhau và các thực phẩm chức năng có thể hữu ích. Hãy nghiên cứu để tìm ra loại nào tốt nhất cho bạn".

6. Phân tán tư tưởng

Thông thường, không ai muốn phân tâm trong khi quan hệ tình dục, tuy nhiên, nó có thể là một kỹ thuật tuyệt vời để giúp bạn kéo dài thời gian quan hệ tình dục, các chuyên gia nói.

Họ cho biết: "Hít thở sâu có thể ngăn chặn phản xạ xuất tinh (một phản xạ tự động của cơ thể), cũng như nghỉ thường xuyên để suy nghĩ về điều gì đó khác ngoài quan hệ tình dục".

(Nguồn: The Sun)