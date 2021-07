Động thái mạo hiểm: Trung Quốc bị kẻ thù vây trước ngõ

"Kẻ thù trước ngõ"

Anh vừa ra quyết định gửi hai tàu chiến hỗ trợ các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương, động thái có thể mở rộng ảnh hưởng của Liên minh tình báo Five Eyes, khiến Trung Quốc cảm thấy quan ngại.

Theo chuyên gia hải quân Li Jie, sự hiện diện của hai tàu chiến Anh ở vùng biển châu Á sẽ không làm thay đổi đáng kể cán cân khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhưng có thể khiến Trung Quốc chịu áp lực chính trị từ dư luận quốc tế.

"Đây là một động thái chính trị mạo hiểm được thực hiện bởi Five Eyes, nhóm vốn chỉ tập trung vào chia sẻ thông tin tình báo nay đang mở rộng sang các hoạt động quân sự chung", Li nói, đề cập đến nhóm tình báo do Mỹ dẫn đầu với các thành viên Anh, Canada, New Zealand và Australia.

Vào năm 2016, Australia từng ủng hộ phán quyết của toà án quốc tế phủ nhận những tuyên bố chủ quyền sai trái của Trung Quốc, trong khi Canada tháng này cũng kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết sau 5 năm.

"Anh là một trong 5 cường quốc thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Như vậy, đã có hai thành viên Hội đồng Bảo an cùng tham gia chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc, điều có thể làm tê liệt ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh trong cộng đồng quốc tế", chuyên gia Li lưu ý.

Kế hoạch triển khai hai tàu chiến trong tương lai đã được Anh và Nhật Bản tiết lộ trong một thông báo chung hôm 20/7.

Cũng theo kế hoạch, nhóm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh ​​sẽ đến Nhật Bản vào tháng 9, đi qua các vùng biển mà Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng với Nhật Bản và Mỹ.

Tàu sân bay chở máy bay tàng hình F-35B trong chuyến hành trình đầu tiên sẽ cập cảng Yokosuka - nơi đặt chỉ huy hạm đội của Nhật Bản và tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu sân bay duy nhất của Mỹ triển khai tại đây.

Tàu HMS Queen Elizabeth.

Bắc Kinh đáp trả

Ngay sau động thái trên, Bắc Kinh đã ra tuyên bố, một mặt rêu rao rằng họ "tôn trọng quyền tự do hàng hải của tất cả các nước", mặt khác không quên lớn tiếng dọa nạt các quốc gia không nên "chủ trương vũ lực để gây bất ổn khu vực".

Theo Zhou Chenming, chuyên gia về khoa học và công nghệ quân sự ở Bắc Kinh, khả năng chiến đấu của tàu sân bay Queen Elizabeth không gây ra mối đe dọa quân sự trực tiếp trong khu vực đối với quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động hải quân chung nào trong tương lai giữa các lực lượng Mỹ, Anh và Nhật Bản có thể giúp chia sẻ một phần gánh nặng và chi phí cho Washington trong những nỗ lực dài hạn chống lại quân đội Trung Quốc.

"Cam kết của London về triển khai hai tàu chiến cho thấy quân đội Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu quân và tàu chiến trong khu vực", Zhou nêu quan điểm.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping chỉ ra rằng cả tàu sân bay Anh và lực lượng hộ tống đều chưa đạt được khả năng chiến đấu toàn diện, cũng như đang gặp vấn đề khi không thể ngăn chặn được sự bùng phát của dịch bệnh.

Các tàu chiến của Anh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề kỹ thuật trong các nhiệm vụ gần đây và hoạt động viễn chinh có thể sẽ còn nảy sinh nhiều vấn đề hơn, một chuyên gia quân sự giấu tên nói với Global Times.