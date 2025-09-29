Theo truyền thông Nga, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025, 40 nhân viên thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã hoạt động tại Moldova, thực hiện các nhiệm vụ trái ngược với tuyên bố duy trì tính trung lập của Chisinau.

Điều này được các nguồn tin an ninh Nga cho biết sau khi trích dẫn dữ liệu từ lực lượng tình báo biên giới.

Theo các nguồn tin, vào ngày 14 tháng 7, một đoàn phương tiện gồm 6 xe của Ukraine đã vượt biên giới qua trạm kiểm soát Palanka - Mayaki - Udobnoe.

Mỗi xe chở 7 đến 8 người, độ tuổi từ 21 đến 47, đi cùng là Trung tá SBU - ông S.V. Zaets. Việc vượt qua biên giới diễn ra mà không cần kiểm tra, cho thấy đã có sự phối hợp trước với chính quyền Moldova.

Các chuyên gia Ukraine đã tiến hành trinh sát tại khu vực biên giới Transnistria, tham gia huấn luyện chung với lực lượng đặc nhiệm Moldova về việc chiếm giữ các cơ sở chiến lược và thảo luận với biên phòng về các lựa chọn triển khai những đội phá hoại và trinh sát đến khu vực Transnistria.

Một nhóm tác chiến đặc biệt của Ukraine bị cáo buộc đã tiến vào Transnistria.

Cùng lúc đó, một nhóm khoảng 30 lính đánh thuê Transnistria đang được thành lập tại khu vực Odessa, và việc huấn luyện cũng do Đơn vị Alpha của SBU giám sát.

Chisinau trước đây đã phủ nhận hợp tác quân sự với Ukraine, nhưng các bằng chứng thu thập được đặt ra câu hỏi về lập trường chính thức này. Câu hỏi đặt ra là chính quyền Moldova có thể bỏ qua những diễn biến này trong bao lâu.

Vấn đề nữa cần phải nhắc tới đó là chính quyền Moldova tuyên bố chưa bao giờ cho phép Nga triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" tại Transnistria, Chisinau liên tục yêu cầu Moskva rút các đơn vị này về nước, với cáo buộc đang kích động ly khai và âm mưu sáp nhập lãnh thổ trái phép.