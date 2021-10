Kẻ gây ra vụ thảm án ở Bắc Giang tỏ ra bình thản sau khi bị bắt, không hề có chút ăn năn

Sau 53 giờ gây ra vụ thảm án khiến 3 người thân tử vong, Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.



Đến 4h20 phút sáng nay, Hiếu được di lý về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Hai ngày trước đó, y đã bị khởi tố về tội "Giết người".

Chỉ huy Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, bước đầu nguyên nhân dẫn đến vụ án được xác định là xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình.

Con đường dẫn vào căn nhà gia đình Hiếu sinh sống.

Cụ thể, sau khi có hành vi đánh vợ vào năm 2015, Hiếu lĩnh án tù 6 năm. Trong lúc y đang chấp hành án phạt tù thì vợ làm đơn ly dị.

Sau khi chấp hành án phạt trở về hôm 13/10, Hiếu chỉ ở nhà và không tiếp xúc với hàng xóm, anh em. Sau đó, Hiếu gây ra vụ thảm án vào ngày 22/10.

Theo chỉ huy Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang, sau khi bị bắt Hiếu tỏ ra vô cùng bình thản, không hề có vẻ ăn năn hối hận.



Hiện đơn vị cũng đang điều tra, làm rõ xem có mâu thuẫn nào phát sinh trong giai đoạn Hiếu ra tù về ở với gia đình thời gian qua hay hay không?

Trong thời gian truy bắt Trần Văn Hiếu, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động trên 60 chiến sĩ chia thành nhiều mũi. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng nhận được sự phối hợp của công an nhiều tỉnh, thành, Bộ Công an và người dân.

Trước đó, Công Lào Cai thông tin vào khoảng 17h00 phút ngày 24/10, cảnh sát bắt giữ Trần Văn Hiếu khi y đang di chuyển tới địa phận Bản Bùn 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Qua đấu tranh khai thác, Trần Văn Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết 3 người trong gia đình xảy ra vào ngày 22/10, tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh.

Lời khai của Hiếu thể hiện, vào khoảng 7h sáng 22/10, y ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị Thảo sang chơi.

Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến em tử vong ngay tại chỗ.

Một lúc sau bà Thoa (49 tuổi, mẹ Hiếu) về nhà, lại xảy ra cãi vã với con trai vì vậy Hiếu tiếp tục dùng dao chém mẹ tử vong.

Sau đó y dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi. Chiều cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình Lập (72 tuổi) đi dự hội thơ về cũng bị hắn chém tử vong.

Chém 3 người xong, Hiếu lấy xe máy nhãn hiệu Honda Dream bỏ trốn.