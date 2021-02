Kẻ cướp giật bỏ mặc đồng bọn tử vong, tháo chạy sau tai nạn chống nạng thực nghiệm hiện trường vụ án

Trưa 26/2, Công an quận Tân Phú cùng các đơn vị Công an TPHCM đã tiến hành đưa nghi phạm Trương Đức Huy (SN 1989, ngụ quận Tân Bình) là kẻ cướp giật bỏ mặc đồng bọn tử vong, tháo chạy khỏi hiện trường vào tối 19/2.



Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, Huy được công an dùng xe chuyên dụng chở tới quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM để dựng lại hiện trường. Thời điểm được công an đưa xuống xe, Huy bị thương ở chân nên chống nạng đi khập khiễng với sự giám sát của công an.

Công an phong toả hiện trường để thực nghiệm.

Bên cạnh đó, công an cũng mời bị hại là chị L.N.H. (nạn nhân của vụ cướp giật) ra hiện trường phục vụ việc thực nghiệm. Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp được công an phong toả hoàn toàn. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kì theo dõi.

Theo điều tra, Huy mang 3 tiền án về các tội "Cướp giật tài sản", "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong thời gian thụ án tù, Huy có quen biết và chơi thân với Bùi Minh Tuấn (SN 1996, ngụ quận 11). Cuối tháng 10/2020, Huy thụ án xong nên ra tù trở về địa phương sinh sống.

Huy lúc bị bắt.

Chiều 19/2, Huy nghe tin bạn tù là Tuấn vừa ra tù nên chạy xe máy tới nhà Tuấn ở quận 11 chơi. Sau đó, cả 2 bàn bạc rủ nhau đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Cả 2 rảo quanh các con đường từ quận 11 qua quận Tân Bình, quận Tân Phú để kiếm con mồi.

Đến 20h cùng ngày, cả 2 đi tới trước quán trà sữa đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú thì thấy chị H. cùng chị gái đang dừng mua trà sữa đeo túi nilon trước xe. Lúc này, Huy chở Tuấn áp sát cướp giật túi nilon của chị H. rồi tăng ga tẩu thoát với tốc độ cao.

Hiện trường vụ việc.

Khi đến gần cầu Bưng, Huy không quan sát đường đi mà quay đầu lại nói chuyện với đồng bọn ngồi sau. Sau đó, xe máy của cả 2 tông vào xe do anh T.V.Tr. (SN 1989, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Sau va chạm, Huy đứng dậy dựng xe rồi tẩu thoát khỏi hiện trường bỏ mặc đồng bọn nằm tử vong. Riêng anh Tr. được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị và tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Huy điều khiển xe về nhà ở phường 5, quận Tân Bình thì phát hiện mình bị gãy ngón chân, cơ thể trầy xước nên vào bệnh viện sơ cứu. Sau đó, Huy về nhà ở và nghe ngóng thông tin vụ việc qua báo chí.

Chiều 24/2, trinh sát công an đã lần theo dấu vết bắt giữ được Huy đưa về trụ sở.