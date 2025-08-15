KARGO II nâng tải 680 kg mở kỷ nguyên giao hàng tự chủ

Một máy bay UAV Piasecki KARGO II bay thấp trên vùng biển động dưới bầu trời nhiều mây. Ảnh: Piasecki Aircraft

Piasecki Aircraft Corporation vừa ra mắt KARGO II cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL), phiên bản nâng cấp của mẫu UAV hậu cần cỡ trung KARGO, với khả năng chở tải trên 680 kg. Đây là mức tải hơn gấp đôi so với phiên bản trước, vốn có tải từ khoảng 227–363 kg.

Mẫu mới được phát triển để tăng phạm vi hoạt động, tốc độ bay và tính linh hoạt nhiệm vụ. KARGO II trang bị hệ truyền động trục (shaft-driven transmission) được tối ưu hóa cho tải nặng hơn cùng cánh quạt lớn hơn nhằm cải thiện hiệu năng.

KARGO II là cấu hình tiêu chuẩn sản xuất, phát triển theo phương pháp tiếp cận xoáy ốc và dựa trên các thử nghiệm cất cánh, nâng tải tự chủ và điều khiển bay thực hiện với Quân đội và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ.

Ông John Piasecki, Giám đốc điều hành (CEO) của Piasecki Aircraft Corporation, phát biểu:

“KARGO II phản ánh cam kết của Piasecki trong việc đẩy nhanh năng lực nâng thẳng đứng tự chủ. Với việc khởi động chu kỳ phát triển quan trọng đầu tiên này, chúng tôi đã tạo ra một giải pháp tự động hóa hậu cần có khả năng mở rộng, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng quân sự và thương mại.”

Theo kế hoạch, Piasecki kỳ vọng KARGO II sẽ ra thị trường vào cuối năm 2027, sau khi hoàn thành các mốc sản xuất và chứng nhận.

Một chiếc Piasecki KARGO II được mô tả đang bay trên một vùng đất rừng mù sương, với 6 cánh quạt lớn quay và một đèn chiếu sáng hướng về phía trước. Ảnh: Piasecki Aircraft

Nhu cầu kết hợp cho KARGO và KARGO II được cho là đã vượt quá 300 đơn vị trên nhiều lĩnh vực, trong đó một số nhằm thay thế trực thăng truyền thống vốn tốn kém để vận hành và khó duy trì.

Sản xuất ban đầu sẽ diễn ra tại cơ sở Heliplex của công ty ở Coatesville, bang Pennsylvania.

Các đối tác chương trình và nhà cung cấp chuỗi cung ứng bổ sung sẽ được công bố trong vài tháng tới khi Piasecki định vị KARGO II cho các nhà khai thác trong và ngoài nước tìm kiếm giải pháp hậu cần không người lái, có thể mở rộng cho các nhiệm vụ rủi ro cao.