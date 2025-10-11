Jason Quang Vinh hẹn trả lời phỏng vấn truyền thông bằng tiếng Việt





Trong buổi phỏng vấn với giới truyền thông chiều 11-10, Jason Quang Vinh đã có những chia sẻ sau trận thắng Nepal. Anh cũng bày tỏ bản thân đang học tiếng Việt khi ngỏ ý sẽ trả lời bằng tiếng Việt trong lần phỏng vấn tiếp theo ở đợt tập trung sau.

Chia sẻ sau trận thắng Nepal, Quang Vinh cho biết anh tự hào vì chiến thắng và lần đầu mang băng đội trưởng (thay Duy Mạnh): "Tôi rất tự hào và rất hạnh phúc, hơn nữa là vì chúng tôi đã thắng trận, nên tôi rất vui về trận đấu. Khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, tôi cảm thấy rất tốt. Như tôi đã nói trước đó, cả đội đã chào đón tôi rất nồng nhiệt, nên tôi cảm thấy rất thoải mái trong đội, và cách chúng tôi chơi cũng rất tốt, nên tôi rất vui".

Anh cũng nhận xét thêm về đối thủ khi có trận lượt về vào ngày 14-10 tại sân Thống Nhất: "Nepal là một đội mạnh về phòng ngự. Họ phòng thủ rất chắc và phản công nhanh và đã cố gắng làm điều đó trong trận vừa rồi, nhưng chúng tôi đã chơi tốt. Về phòng ngự, chúng tôi cũng làm tốt, nên tôi rất hài lòng về trận đấu vừa qua".

Quang Vinh cũng chia sẻ thêm một điều anh nghĩ phải cải thiện ở trận lượt về: "Tôi nghĩ trận vừa rồi chúng tôi đã chơi tốt rồi. Chúng tôi có lẽ cần chơi quyết liệt hơn khi mất bóng. Tất cả phải cùng gây áp lực lên cầu thủ đang giữ bóng của họ. Tôi nghĩ chỉ vậy thôi, vì phần còn lại đều rất tốt".

Với chân sút Việt kiều này, anh mới chỉ có 2 trận thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam (ra mắt ở trận thua Malaysia 0-4). Tuy nhiên, Quang Vinh cảm thấy đồng đội và bản thân đang có sự ăn ý rất tốt. Vì tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, thông minh và xử lý bóng rất hay".

Tuyển Việt Nam sẽ tập luyện và có buổi họp báo vào ngày 13-10, trước khi thi đấu trận lượt về với Nepal, ngày 14-10 (lúc 19 giờ 30).