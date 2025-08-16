.t1 { text-align: justify; }

Các cơ quan tình báo Lầu Năm Góc chỉ ra rằng, hiệu quả của các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Patriot Mỹ tại Ukraine đã giảm sút sau khi tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander của Nga được cải tiến.

Các báo cáo của Mỹ lưu ý rằng, tên lửa đạn đạo của Lực lượng Vũ trang Nga hiện có khả năng cơ động chủ động khi đang bay, khiến việc nắm bắt được quỹ đạo của nó là điều không tưởng, cùng với đó là tốc độ siêu thanh Mach 6 vượt qua tầm đánh chặn của loại tên lửa phòng không Mỹ.

Theo báo cáo tổng hợp của các tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, được The War Zone trích dẫn, Không quân Ukraine đang gặp khó khăn trong việc sử dụng tên lửa Patriot để phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Nga.

Nguyên nhân chính là Nga đã tiến hành một loạt cải tiến đối với tên lửa và sau khi chúng được nâng cấp gần đây, tên lửa đã có khả năng thay đổi đường bay và thực hiện các động tác chuyển hướng, thay vì đi theo quỹ đạo đạn đạo cổ điển.

Điều đáng chú ý là trước đây đã có nhiều câu hỏi về hiệu quả đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại Ukraine, nhưng khi đó, báo cáo của Lầu Năm Góc nêu nguyên nhân chủ yếu liên quan đến trình độ thấp của các kíp trắc thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Rõ ràng là lúc đó nguyên nhân được quy kết là do các chuyên gia Mỹ đã không thể dạy Quân đội Ukraine sử dụng hiệu quả các thiết bị đắt tiền và “đầy hiệu quả” của Mỹ.

Tuy nhiên, trong một số cuộc tấn công tên lửa gần đây của Lực lượng Vũ trang Nga vào các cơ sở quân sự của Quân đội Ukraine, các tên lửa đánh chặn đắt tiền Patriot đã được bắn theo từng đợt, nhưng ngay cả điều này cũng không giúp họ đánh chặn được tên lửa Iskander-M OTRK.

Báo cáo này của Bộ Quốc phòng Mỹ đã “xát muối” vào nỗi đau của chính quyền Kiev khi Moscow tuyên bố rằng, trong khuôn khổ Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga đã phá hủy một số lượng khá lớn Patriot, cho thấy thực tế rằng, các hệ thống phòng không của Mỹ thậm chí còn không tự bảo vệ được chính mình.

Điều này dẫn đến thực tế là bây giờ toàn bộ châu Âu buộc phải chung tay cung cấp cho chính quyền Kiev các hệ thống phòng không, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được các cuộc không kích của Iskander và UAV Nga.