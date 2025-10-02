Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy một số lượng lớn UAV của Ukraine chỉ trong một lần tấn công. Cuộc tấn công do kíp vận hành tổ hợp tác chiến tên lửa Iskander-M thực hiện.

Theo thông báo, cuộc tấn công trên nhắm vào khu vực chuẩn bị phóng UAV ở vùng làng Lava, tỉnh Chernihiv, đã làm 20 xe tải chở hàng bị phá hủy. Trên các xe này có 100 UAV tầm xa loại Fierce.

Bộ trên cho biết thêm đã vô hiệu hóa được 60 binh sĩ Ukraine, trong đó có các điều hành viên và kỹ thuật viên của những UAV nói trên, cũng như lái xe tải. Một đám cháy diện rộng đã khiến các UAV phát nổ.

Các cuộc tấn công nhắm vào các xe tải chở UAV tiếp tục dọc theo tuyến đường cao tốc, nhưng lần này bằng UAV cảm tử Geran-2, kết quả là 5 xe tải chở đầy UAV của Ukraine bị phá hủy.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố video binh sĩ điều khiển UAV của Ukraine biến mất trong vụ tấn công do UAV Geran-2 của Nga gây ra. Vụ oanh kích được tiến hành ở khu vực định cư Doroshenkovo, nằm trong vùng của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Iskander-M tung đòn bất ngờ, 100 UAV cùng 20 xe tải bốc cháy dữ dội

Theo TVzvezda

