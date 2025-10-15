HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Iraq loại bỏ toàn bộ xe tăng Abrams để thay thế bằng K2 Black Panther?

Bạch Dương |

Iraq đang chuẩn bị mua lô vũ khí quy mô lớn từ Hàn Quốc. Lý do là vì Quân đội Mỹ dự kiến sẽ rút khỏi nước này.

Iraq loại bỏ toàn bộ xe tăng Abrams để thay thế bằng K2 Black Panther?- Ảnh 1.

Theo truyền thông Hàn Quốc, giá trị hợp đồng sắp tới có thể vượt quá 6 tỷ USD. Thỏa thuận này sẽ bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther, pháo tự hành K9 Thunder và hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo.

Hyundai Rotem thông báo rằng Iraq có kế hoạch cử một phái đoàn cấp cao tới nước này để thị sát cơ sở sản xuất và thử nghiệm thực địa xe tăng K2.

Phái đoàn sẽ do Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Iraq dẫn đầu. Điều này cho thấy sự nghiêm túc trong ý định và mức độ đàm phán cao.

Iraq dự kiến sẽ đặt hàng khoảng 250 xe tăng, khối lượng tương đương với hợp đồng của Ba Lan, đây là bước đột phá đối với ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Iraq loại bỏ toàn bộ xe tăng Abrams để thay thế bằng K2 Black Panther?- Ảnh 2.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của Quân đội Iraq sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi K2 Black Panther?

Thương vụ mua sắm này được xem là rất cấp bách bởi vì Iraq buộc phải nhanh chóng xây dựng lực lượng bộ binh để chống lại các nhóm vũ trang thân Iran và những mối đe dọa bên ngoài sau khi Quân đội Hoa Kỳ rút quân.

Iraq hiện đang vận hành xe tăng Abrams, T-90S và T-72, nhưng các chiến xa của Nga có khả năng sẵn sàng chiến đấu thấp do thiếu phụ tùng thay thế, còn MBT do Mỹ sản xuất thì quá tốn kém để bảo trì.

Trong điều kiện này, việc lựa chọn những chiếc K2 Black Panther từ Hàn Quốc được xem là lựa chọn hợp lý nhất, khi cỗ chiến xa nói trên có mọi ưu điểm của xe tăng Nga - Mỹ, trong khi hạn chế đến mức tối đa nhược điểm đi kèm.

Hiện tại cũng chưa có thông tin gì về số phận những chiếc T-90S hay Abrams, có lẽ Iraq sẽ giữ chúng lại để sử dụng cùng K2 Black Panther.

Theo Militarnyi
