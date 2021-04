Iran tuyên bố "cắt đứt cánh tay" Mỹ ở vịnh Ba Tư

Sau khi Hải quân Mỹ công bố đoạn phim về cuộc đối đầu gần đây với lực lượng hải quân Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf đã lên tiếng tuyên bố Tehran ngăn chặn thành công việc Mỹ tiếp cận vùng biển gần Vịnh Ba Tư của nước này.

Phát biểu về tình hình trên Vịnh Ba Tư trong một hội nghị trực tuyến hôm thứ Tư, ông Mohammad Bagher Qalibaf đã kịch liệt phản đối sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài tại đây, đồng thời cáo buộc Mỹ đi tiên phong trong việc làm xói mòn các cơ hội kinh tế ở khu vực.

Người đứng đầu Quốc hội Iran cáo buộc những lực lượng này, trong đó có Tổ chức An ninh Hàng hải Quốc tế gồm 34 quốc gia do Mỹ thành lập để tuần tra trên Vịnh Ba Tư, đang “theo đuổi các động cơ thầm kín không có lợi cho việc duy trì an ninh và ổn định ở một trong những tuyến giao thông hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Một tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cắt ngang trước tàu Cảnh sát biển USCGC Monomoy của Mỹ ở Vịnh Ba Tư vào ngày 2/4/2021. Ảnh: AP

Sau đó, ông Qalibaf tuyên bố Tehran đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ vùng biển “sân sau” của mình.

“Một nước Iran mạnh mẽ đã cho thấy trên thực tế rằng Mỹ sẽ không bao giờ có quyền tiếp cận vùng biển phía Bắc Vịnh Ba Tư và các hoạt động của Mỹ sẽ không thể có tác động gì tới khu vực này. Cộng hòa Hồi giáo Iran đã cắt đứt bàn tay của Mỹ khỏi khu vực phía Bắc Vịnh Ba Tư”.

Những tuyên bố cứng rắn trên được ông Qalibaf đưa ra sau khi Hạm đội 5 Hải quân Mỹ cho công bố các bức ảnh về cuộc chạm trán hôm thứ Ba giữa hai tàu chiến Mỹ và lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) ở vùng biển phía bắc Vịnh Ba Tư.

Trước đó, ngày 26/4, tờ Wall Street Journal dẫn thông tin từ các quan chức Hải quân Mỹ cho biết, IRGC đã triển khai nhiều tàu chiến vây hãm và uy hiếp hai tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ ở Vịnh Ba Tư vào đầu tháng 4 này.

Cụ thể, ba tàu tấn công nhanh của IRGC và một tàu hỗ trợ lớn hơn đã dàn trận bao vây hai tàu chiến Monomoy và Wrangell của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ khi chúng đang tuần tra ở vùng biển quốc tế vào ngày 2/4.

Tàu yểm trợ cỡ lớn của Iran đã liên tục "cắt mặt" các tàu chiến Mỹ, có thời điểm chỉ cách tàu Wrangell khoảng 70 m và buộc tàu chiến Mỹ phải "bẻ lái" để tránh va chạm.